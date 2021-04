Jill Biden repite vestido en menos de dos meses Para su entrevista con el show Hoy día (Telemundo), la primera dama llevó un diseño de Oscar de la Renta muy parecido a uno que hace poco lució Meghan Markle. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El día de ayer, Joe Biden dio su primer discurso ante El Congreso y la Cámara de Representantes, en el que habló de todo lo que ha hecho por el país en sus primero cien días como presidente. Pero más allá de lo que ha logrado en estos meses y los planes que tiene para el futuro, una de las cosas que más llamó la atención de esta noche tan especial, fue el hecho de que, por primera vez en la historia, dos mujeres estaban sentadas justo detrás suyo, la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Eso sí, hoy su esposa también está dando de qué hablar, y no precisamente por el discurso. Resulta que Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, le dio una entrevista a Hoy día (Telemundo), en la que se mostró muy simpática y en la que habló del trabajo de su esposo, de su familia y hasta de sus perros. Pero por supuesto, lo que más nos llamó la atención fue su increíble look, uno que la hacía ver fresca y elegante. Para esta entrevista con la periodista Arantxa Loizaga, Biden eligió un hermoso vestido azul con estampado de limones, de la colección pre- primavera de Oscar de la renta. Biden combinó el vestido con una mascarilla que tenía el mismo estampado y zapatos amarillos de punta. La pieza cuesta $2,890 y si te parece conocida es porque hace un poco más de dos meses Meghan Markle llevó una versión similar, de la misma marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jill Biden, entrevista con Hoy Dia, vestido oscar de la renta, vestido con estampado de limones Credit: Manuel Balce Ceneta / POOL / AFP) (Photo by MANUEL BALCE CENETA/POOL/AFP via Getty Images Lo más interesante es que el pasado mes de marzo, la también educadora, eligió este mismo vestido para dar un discurso durante la ceremonia del International Women of Courage Award del Departamento de Estado. En ese momento, Biden combinó su vestido exactamente igual que para esta entrevista.

