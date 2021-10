Jill Biden conoce al Papa: los detalles detrás de su look ¿Qué te parece el atuendo que eligió la primera dama para visitar al Vaticano? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la primera dama Jill Biden están de visita en Roma como parte de la cumbre del G-20, la reunión de los líderes de algunos de los países más poderosos del mundo. Antes de que empiecen las reuniones, el segundo presidente católico después de John F. Kennedy tomó la oportunidad de estar en Italia para visitar al Vaticano y al Papa Francisco. Aparte de las conversaciones diplomáticas y espirituales, todos han estado enfocados en el look de la primera dama. La doctora Biden siguió en los pasos de otras primeras damas con su estilo para la cita importante, eligiendo un traje sobrio azul oscuro con un estampado sutil y un blazer a juego. Jill Biden, Vaticano Credit: Franco Origlia/Getty Images Su atuendo fue creado por Adam Lippes, el diseñador americano que también creó el traje que lució para conocer a la reina Isabel II. Como es costumbre, la profesora universitaria de 70 años también llevó una mantilla de encaje negro. Jill Biden, Vaticano Credit: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a CNN, cuando comience la cumbre la Dra. Biden se reunirá con otras primeras damas, soldados americanos y estudiantes italianos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jill Biden conoce al Papa: los detalles detrás de su look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.