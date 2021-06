Mira todos los looks que ha portado Jill Biden en su paso por Europa La primera dama está acompañando a su esposo en su primer viaje internacional desde que se convirtió en presidente. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se convirtió en la primera dama de Estados Unidos, no habíamos podido ver mucho de Jill Biden. Y es que con todas las restricciones que ha traído la pandemia tanto ella como su esposo, el presidente Joe Biden, no han estado asistiendo a muchos compromisos públicos y tampoco habían podido viajar fuera del país hasta ahora que se fueron a Europa, en dónde ya han hecho varias apariciones. En estos días, además de los discursos del presidente, los looks de la primera dama también han dado mucho de qué hablar. Y es que la maestra se ha vestido a la altura de la ocasión y ha representado a los estadounidenses con mucho garbo y elegancia. La primera dama llegó a Cornwall, Inglaterra con un vestido blanco a la rodilla, chaqueta azul marino estilo militar y zapatos de punta. Luego, en su primer compromiso oficial, la primera dama y el presidente se reunieron con el primer ministro británico Boris Johnson y su esposa Carrie Johnson, y para la ocasión Biden eligió un vestido blanco y negro de lunares, chaqueta negra y zapatos de punta. Pero lo que más ha dado de qué hablar, es el mensaje que llevaba la chaqueta que usó ese día. En la parte trasera de la pieza se podía leer la palabra Love, escrita con pequeñas tachuelas de plata. "Creo que estamos trayendo amor desde América", dijo la primera dama durante una conferencia de prensa. "Esta es una conferencia global y estamos tratando de traer unión al mundo y creo que eso es necesario ahora mismo. La gente siente un sentido de unidad de todas las naciones y sienten un sentido de esperanza después de la pandemia". Luego le tocó el esperado encuentro con la reina Isabel, el cual ocurrió durante una velada realizada por el primer ministro y su esposa, y para la ocasión la primera dama optó por un vestido estampado, gabardina caqui y zapatos azul marino de punta. El mismo día, Jill se reunió con Kate Middleton con quien visitó la academia Connor Downs. Ahí la vimos luciendo un clásico vestido blanco con falda en A, que combinó con una chaqueta fucsia y zapatos cremas de Valentino. Por su parte, Middleton llevó un elegante vestido rojo a la rodilla, zapatos cremas de punta y un minibolso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jill Biden Credit: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images Jill Biden Credit: Jack Hill - WPA Pool/Getty Images Jill Biden Credit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images Jill Biden Credit: Aaron Chown/WPA Pool/Getty Images Jill Biden Credit: PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images Jill Biden Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage En otro de los compromisos oficiales, la primera dama llevó un sobrio y elegante vestido rojo que complementó con zapatos del mismo color, un sencillo maquillaje y las acostumbradas ondas sueltas en su melena. Si bien el tour aún no termina, su más llamativo look hasta ahora ha sido el conjunto azul cielo que lució durante su segundo encuentro con la reina. Este look la hizo ver superelegante y muy a la altura de su majestad.

