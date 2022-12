Jill Biden eligió un diseñador latino para su primera cena de estado como primera dama La esposa del presidente Joe Biden lució despampanante con este modelo tipo colummna con los hombros al descubierto y con bordados a mano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anoche se llevó a cabo la primera cena de estado de la presidencia de Joe Biden y a la gran celebración llegaron muchas celebridades, entre ellas Jennifer Garner, John Legend, Chrissy Teigen, Anna Wintour, entre otras. La cena, que tenía como anfitriones al presidente Joe Biden y su esposa Jill Biden, fue celebrada en honor al presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron. Si bien Biden ya había asistido a muchas cenas de estado en la Casa Blanca gracias al tiempo que su esposo fungió como vicepresidente durante el mandato de Barack Obama, esta es la primera vez que lo hace como primera dama de Estados Unidos y quedamos gratamente sorprendidos con su look. Para la ocasión, Biden eligió un diseño de Oscar de la Renta. El vestido azul marino y con los hombros al descubierto, tenía aplicaciones bordadas a mano y delicada pedrería, detalles que lo hacían muy festivo pero manteniendo la elegancia y sobriedad. La prenda, hecha especialmente para ella, le sentó de maravilla a la figura de Biden y la hizo lucir superelegante y sofisticada. Oscar de la Renta ha vestido a casi todas las primeras damas del país, desde Jacqueline Kennedy Onassis hasta Michelle Obama. La marca siempre ha sido sinónimo de elegancia y americanidad. Por su parte, la primera dama francesa llevó un traje blanco de manga larga y cuello alto, con delicadas aplicaciones plateadas, de Louis Vuitton, una de sus marcas favoritas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joe and Jill Biden State Dinner Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images State Dinner State Dinner | Credit: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jill Biden eligió un diseñador latino para su primera cena de estado como primera dama

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.