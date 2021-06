Esta chaqueta de Jill Biden está dando mucho de que hablar La primera dama se robó miradas cuando eligió este blazer con mensaje político Por Laura Acosta Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la primera dama Jill Biden están de visita en el Reino Unido como parte del cumbre del G7, la reunión de los líderes de algunos de los países más poderosos del mundo. Aparte de las conversaciones diplomáticas, todos han estado enfocados en el blazer que lució la primera dama. Para una reunión con el primer ministro Boris Johnson y su esposa, Biden eligió una prenda de la marca francesa Zadig & Voltaire con la palabra "LOVE" decorando su espalda. Completó su atuendo con un vestido de lunares blancos y negros, del diseñador americano Brandon Maxwell. "Estamos trayendo el amor de América", le explicó la profesora universitaria a la prensa. "Es muy importante que la gente se sientan unidos en el mundo entero y sientan esperanza después de este año de pandemia". Jill Biden, chaqueta, blazer Credit: Toby Melville-WPA Pool/Getty Images Muchos analistas políticos inmediatamente compararon esta declaración a través de la moda a el saco infame de Melania Trump que decía "I really don't care, do u?" El cumbre se realizará desde hoy al domingo y esperaremos a ver si la primera dama lleva más atuendos tan llamativos como éste.

