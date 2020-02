Jhoan Sebastian Grey, el diseñador colombiano que ganó Project Runway, presenta su primera colección en la Gran Manzana El diseñador colombiano presentó una colección que se inspiró en su país con el apoyo de la organización Fashion for a Cause. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para Jhoan Sebastian Grey participar en Project Runway era todo un sueño, uno que cumplió en la temporada pasada cuando le dieron la oportunidad de mostrar su talento en esta importante plataforma. Lo mejor de todo es que no solo fue uno de los participantes estrellas, sino que también fue coronado como el ganador, convirtiéndose así en el primer latino en obtener tan codiciado premio. Así comenzó la increíble aventura en el mundo de la moda del joven oriundo de Cali, Colombia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNEso sí, su situación no fue siempre fue tan prometedora. Y es que mientras buscaba una oportunidad para exponer su talento, se tuvo que dedicar a limpiar casas y a cuidar mascotas en Miami. Por suerte, el diseñador colombiano encontró Fashion for a Cause, una organización sin fines de lucro liderada por su fundador Andrés González y Carlos Junquera, presidente de la entidad, que se dedica a darle apoyo a diseñadores emergentes para que difundan su trabajo y se relacionen con profesionales de la industria. Fue precisamente de la mano de esta organización que el artista pudo realizar su primera colección para presentarla en el Florida International Fashion Week y luego lanzarse a hacer la audición para ingresar a dicho concurso. Image zoom “Fue un camino bastante largo la verdad. Nunca me imaginé que iba a participar en Project Runway y menos en Estados Unidos”, nos contó el talentoso diseñador durante su visita a nuestras oficinas en Nueva York unos días antes de presentar su primera colección en La Semana de la moda de Nueva York. “Haber ganado Project Runway significó una validación muy grande de que mi trabajo tiene lo suficiente para poder estar en las grandes pasarelas del mundo. Y también una validación personal para darme cuenta de que tengo lo necesario para poder pararme en frente de una industria que es tan competida y tan fuerte al mismo tiempo. Entonces te da como esa confianza y ese boost de energía para poder seguir adelante”. Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Image zoom Con esa confianza y energía, y nuevamente con el apoyo de Fashion for a Cause y su plataforma The Runways, Grey presentó con mucho éxito su colección durante la Semana de la moda de Nueva York donde impresionó a todos con una bella colección inspirada en su país. “Gracias a ellos es que ahora tengo la oportunidad de presentar mi primera colección llamada Linaje, en las pasarelas de Nueva York, que está inspirada en mi país Colombia y dedicada a mis abuelos que [murieron] hace un par de meses”, confesó Grey, cuyos diseños son favoritos de famosas como Clarissa Molina. “Es como trayendo todo ese aprendizaje que ellos me han dejado y expresándolo mediante mis colores y las prendas que voy a presentar”. Advertisement

