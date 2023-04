JetPeel: el poder del agua para mejorar tu piel Conoce los secretos de este tratamiento hidratante con el Dr. Campos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La innovación en el mundo de la cosmética está haciendo que cada día aparezcan nuevos productos. Es un sector que se encuentra en constante cambio, de modo que hoy en día podemos encontrar terapias de estética muy efectiva y segura. ¿Conoces el tratamiento facial avanzado JetPeel? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó un poco más sobre este nuevo procedimiento. belleza, piel, tratamientos Credit: Getty Images ¿EN QUÉ CONSISTE? JetPeel tiene como objetivo exfoliar, reestructurar e hidratar la piel de una forma nada agresiva. A través de un sistema de presión acelera líquido (generalmente agua o solución salina) a altas velocidades, con el objetivo de introducirlas sobre la epidermis: ¡Es tan veloz que el líquido se desintegra y transforma en gotas diminutas! ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? Su gran capacidad de exfoliación permite eliminar cualquier residuo de la piel. Cuando el líquido a presión entra en contacto con la capa externa de la piel, hace que ésta se tense favoreciendo la hidratación. Limpia y regenera la piel, combate los signos del envejecimiento, así como también la resequedad y otros problemas, incluidos el acné. ¿QUÉ ESPERAR DURANTE EL TRATAMIENTO? Antes de iniciar la exfoliación con JetPeel se limpia la piel usando oxígeno presurizado y agua salinizada. Luego se aplica, mediante un dispositivo, aire a alta presión que penetra hasta la dermis. A su vez, esto permite introducir diferentes productos, que son limpiadores y nutrientes. A tales fines, se emplea un suero personalizado de acuerdo con las necesidades de quien recibe el tratamiento. Dicho suero puede contener sustancias como las siguientes: Sábila, lactato de sodio, diferentes ácidos como el salicílico, glicólico, mandélico o hialurónico. Así como vitaminas, minerales y antioxidantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿ES DOLOROSO? No es doloroso; las gotas están impulsadas mediante energía cinética, de modo que los pacientes terminan la sesión sin haber sentido ningún tipo de molestia. Y al ser un tratamiento no invasivo, los pacientes suelen volver a casa el mismo día de la intervención. ¿CUÁL ES SU COSTO? Los precios del tratamiento JetPeel varían según el lugar donde vivas. Pero su precio promedio oscila en $150 por tratamiento o $400 por un paquete de tres sesiones. UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN Los beneficios de la tecnología JetPeel pueden ir un poco más allá de lo estético. Se están realizando investigaciones y algunos resultados indican que puede ayudar en casos de calvicie ya que es posible administrar en el cuero cabelludo de manera más eficiente productos como el minoxidil, un fármaco vasodilatador que se usa para estimular el crecimiento del cabello y desacelerar la calvicie. Y por si fuera poco, también se ha comprobado que este dispositivo es efectivo para suministrar anestesia local.

