Así luce Jessica Simpson en bikini después de perder 100 libras Esta es la primera vez en años que la cantante se pone un traje de baño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien hace años era una famosa cantante y participó en varias películas, hoy en día Jessica Simpson es más conocida por su marca de ropa y zapatos, que lleva su nombre. Obviamente sus fieles fanáticos siempre están pendientes de todo lo que hace la empresaria, sobre todo cuando tiene que ver con su familia. Simpson está casada con el exjugador de fútbol americano, con quien procreó tres hijos. Fueron precisamente sus embarazos los que la llevaron a subir de peso, un peso fue incrementando a través de los años y que para ella fue muy difícil perderlo. Por varios años, Simpson fue criticada por su peso y en varias ocasiones ella misma habló de los problemas que enfrentaba a la hora de perder esas libras de más. De hecho, habló de esta constante lucha y su sentir al respecto, en su libro Open Book, que publicó a principios del 2020. Ahora la diseñadora cautivó a sus millones de seguidores publicando una foto en bikini en la que luce espectacular. "Yo he subido y bajado 100 libras tres veces. Nunca pensé que este momento podría o pasaría", escribió la también actriz junto a la foto que publicó en su cuenta de Instagram. "Estoy finalmente usando un bikini [disfrutando] del spring break. Trabajo duro, determinación [y] amor propio. Hoy disfruté orgullosa de una buena llorada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la imagen, Simpson aparece con una gran sonrisa y ataviada con un sexy bikini rosado estampado de su marca, un sombrero y lentes blancos. Sin duda alguna, esta imagen demuestra que su trabajo y esfuerzo han valido la pena porque su figura luce increíble. Después de todo son 100 libras menos y eso hay que celebrarlo. ¡Bravo, Jessica!

