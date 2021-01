Close

Jessica Simpson asegura que este dispositivo desapareció casi todas sus arrugas Además de ayudarla con las arrugas, la artista asegura que también mejoró su eczema Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tener un rostro radiante, libre de manchas y arrugas es el sueño de muchas mujeres, incluyéndonos a nosotras. Y tenemos que admitir que, aunque usemos las mejores cremas, nos protejamos del sol y nos hagamos tratamientos en el spa, muchas veces no obtenemos los resultados deseados. Pero al parecer Jessica Simpson encontró el secreto para retrasar el paso del tiempo y también a desaparecer los estragos que este ya había causado en su rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora a los 40, tengo menos arrugas que las que tenía a los 38", dijo la empresaria en una entrevista con la revista Shape. "Durante la pandemia me sumergí profundamente en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Estoy obsesionada con el tratamiento de luz roja. Yo uso este dispositivo antiinflamatorio en todas las partes de mi cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo, el estómago y los senos". Según la cantante, además de ayudarla a tener una piel más uniforme y juvenil, el aparato también la ayudado a combatir el eczema, condición que se le había complicado después del nacimiento de su hija menor. Mitomin, de Mito Red Light. $239. mitoredlight.com "He lidiado con el eczema desde que era una niña. Pero después de que tuve a Birdie, tuve un episodio supermalo", contó la artista, quien además usa la crema Eucrisa para mejorar dicha condición. En los últimos años la terapia con luz roja se ha vuelto muy popular y existen varios dispositivos que se pueden usar en casa y que son muy efectivos. Además de ayudar con las arrugas y condiciones como el eczema, también ayuda a la producción de colágeno, la circulación y la textura de la piel, entre otras cosas. Eso sí, antes de usar cualquier dispositivo o tratamiento profundo en la piel, es importante que consultes con tu dermatólogo.

