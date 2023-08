Jessica Simpson causa controversia al compartir el atuendo de su hija de 11 años ¿Qué opinas? La cantante fue criticada al compartir esta foto de su hija Maxwell vistiendo un corset. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir jessica simpson Credit: Gotham/GC Images Luego de haber perdido mucho peso, Jessica Simpson está más orgullosa que nunca de su cuerpazo. En las redes, la cantante americana ha retornado sus actividades con mucho energía, compartiendo fotos de su transformación y su vida con su familia, pero su última foto está generando controversia. En Instagram el viernes, la cantante compartió unas fotos llevando un minivestido rosa mientras posaba junto a su hija Maxwell de 11 años, la cual vestía una falda larga de mezclilla con una camisa estilo corsé a juego. "Traje a mi Barbie al trabajo 💗", escribió Simpson en el pie de foto de la publicación. En sus comentarios, muchos de sus seguidores la criticaron por permitir que su hija usara la camiseta estilo corset que mostraba su abdomen. "Si me hubieran preguntado, hubiera adivinado que su edad era de 13 a 14 años por su forma de vestir y de verse", escribió un fan. "Todos intentamos parecer mayores cuando éramos más jóvenes. Depende de los padres asegurarse de que nos vistamos apropiadamente para nuestra edad". "¿Quién deja salir de casa a su hijo de 11 años vestido así?" preguntó otro. Sin embargo, otros también opinaron que Jessica no merece las críticas sobre el vestuario de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya no estamos en los años de Brady Bunch, ella se ve bien. ¡Está con su mamá!" y "¡Tan linda! Si sexualizas a una niña de 11 años por lo que lleva puesto, eres parte del problema" contaron entre los comentarios a su defensa.

