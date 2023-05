Jessica Rodríguez sorprende con este look para la gala del Met 2023 Inspirada en el tema de la noche dedicado a Karl Lagerfeld la presentadora acudió a una joven compatriota diseñadora para crear este traje de ensueño y brindarnos así un bello regalo de estilo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Rodriguez cumplió ayer en la gala del Met el gran sueño de asistir a la noche más cotizada de la moda del mundo en la ciudad de Nueva York. Su misión era cubrir la lujosa alfombra y esperar la llegada de los famosos para así reportarlo en su programa matutino Despierta América de Univisión. La temática del evento este año rendía homenaje al fallecido diseñador Karl Lagerfeld quien con su carisma y talento continuó el legado de la casa Chanel durante décadas, pero también dejó su legado en firmas como Fendi, Chloé, Balmain y muchas otras además de su propia marca. Jess Rodriguez MET carpet Credit: Cortesia Jessica Rodriguez Para estar acorde a la ocasión la presentadora acudió a su compatriota la diseñadora venezolana Ashley Stambouli para crear este traje de ensueño que implicó una labor magistral de confección inspirada en un grande de la moda. "Es un vestido que creamos con mucha dedicación y técnicas de alta costura", nos dijo Stambouli. "Tardamos aproximadamente dos semanas en hacerlo trabajando en cada detalle y cada costura a mano para lograrlo". Junto a Jessica optaron por el tweed pues Lagerfeld desde la casa Chanel siempre diseñó con este material como emblema de la marca y era uno de sus favoritos. "Una vez dijo: 'Es un material que ha estado presente en la moda durante siglos y lo hará por muchos más', repetía", especifica la diseñadora. "Lo amaba por ser atemporal", agrega. Jess Traje gancho Credit: Cortesia Jessica Rodriguez Diseñadora y musa se inspiraron también en las famosas cadenas entrelazadas con cintas de la casa Chanel. "Son otro elemento clave que representa a Lagerfeld", nos explicaba la artista. "El diseño las lleva no sólo en el cinturón sino en los detalles que rodean el escote y la espalda del traje". Jess Rodriguez cadenas traje Credit: Cortesia Jessica Rodriguez El toque propio de la diseñadora venezolana se imprimió en la falda del traje. "Lo logré con mis faralaos enormes, que dan al vestido su cuerpo y personalidad". También lo logró con las llamativas tiras en amarillo caléndula que se desprendían de los hombros del traje para caer al piso. "Son removibles para que Jessica las pueda quitar en cualquier momento pero pueda causar gran impacto en la alfombra con su diseño". Jess Rodriguez bandas traje MET Credit: Cortesia Jessica Rodriguez Un traje de esta hermosura debía tener el complemento ideal con un maquillaje y cabello sensacional y para eso nuestra querida presentadora recurrió a la artista Kat Polanco quien ha arreglado a Jessie en numerosas presentaciones en Manhattan. "Para el Met Gala quisimos irnos por un look super glowy y sultry en tonos metálicos que complementaran su vestido", dijo Polanco. Una piel luminosa y radiante se logró con el suero y la humectante Charlotte Tilburry Magic Serum Crystal Elixir & Magic Cream y luego una ligera aplicación de la base Dior Forever Skin Glow Foundation y un toque del polvo traslúcido Dior Backstage Face & Body Powder no Powder. "Rematamos con un rubor en tono rosa para enfatizar aún su juventud, como Patrick Ta "Do we know her" Blush, y por supuesto un bronceador para trabajar los contornos de su rostro, como Rare Beauty "Happy Sol" Bronzer y dos iluminadores para trabajar puntos de luz específicos, como Charlotte Tilburry "Pillow Talk" Original Magic Wand Liquid Highlight y el nuevo MBeauty Highlighter", agregó la experta. "Los ojos llamativos y los labios en tono nude hicieron de este look algo muy memorable definitivamente", anotó la maquillista. Los productos que utilizó para destacar su mirada y definir su boca fueron la palera compacta Charlotte Tilburry Pillow Talk 3, el labial mate Very Victoria Matte Lipstick y el brillo final Fenty Beauty Fussy Gloss Blomb. "Y para finalizar y asegurar que este maquillaje se mantuviera perfecto durables todas las horas de cubrimiento de la alfombra usamos el espray Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray", revela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su peinado, también creado por Kat Polanco fue inspirado en el clásico estilo en ondas glamorosas de la época dorada del Hollywood de los años cincuenta con los productos de Tresseme como el fabuloso One Step BlowOut Dry Balm. La preciosa Jessica Rodríguez, maquillada, vestida y acicalada se lució como toda una princesa en su propio cuento de hadas. Su propuesta se destacó por su originalidad y exquisitez para rendirle un merecido homenaje a uno de los genios más ilustres de la moda contemporánea. "Fue uno de los look más especiales e importantes de mi carrera", nos confesó emocionada al recordar las emociones vividas en esta noche de gala que tanto anheló disfrutar en la Gran Manzana para la que todos los preparativos y el trabajo en equipo valieron la pena.

