Jessica Rodríguez se vistió de novia por primera vez y tienes que ver cómo luce La presentadora de Despierta Ámerica parecía toda una princesa con el increíble traje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que fue elegida para ser una de las presentadoras de Despierta América (Univision), Jessica Rodríguez ha experimentado muchas cosas nuevas y emocionantes. No solo ha logrado entrevistar a algunos de sus artistas favoritos, sino que también ha catapultado su segmento, el Revoltillo digital, como uno de los más vistos y esperados del show. La joven también ha podido hacer cosas que nunca había soñado hacer en televisión tal y como pasó en el show más reciente en el que Rodríguez se dejó ver como nunca antes. Resulta que en el show se presentó un segmento en el que una experta y Jomari Goyso hablaban de las nuevas tendencias para vestidos de novia con la ayuda de algunas modelos vestidas de novia, entre ellas la exreina de belleza Dayanara Torres, quien lucía radiante. Lo que no esperábamos era ver a la joven presentadora desfilar con un increíble diseño. "Nunca pensé que me iba a casar con Dayanara Torres", dijo entre bromas la presentadora mientras posaba junto a la exreina puertorriqueña. Esta es la primera vez que la joven se pone un traje de novia en televisión nacional y la verdad es que lucía increíble con el diseño con corte de sirena y cola, que era ceñido a su figura. También llevó un hermoso velo y un ramo de flores. La joven, quien tiene pareja, nunca ha hablado de planes de boda y menos de trajes para ese gran día, pero teniendo en cuenta lo que vimos hoy, estamos seguras de que llegado el momento, va a lucir espectacular. Jessica rodriguez Credit: Instagram/Jessica rodriguez Jessica rodriguez Credit: Instagram/Jessica rodriguez Jessica rodriguez Credit: Instagram/Jessica rodriguez Jessica rodriguez Credit: Instagram/Jessica rodriguez Jessica rodriguez Credit: Instagram/Jessica rodriguez

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jessica Rodríguez se vistió de novia por primera vez y tienes que ver cómo luce

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.