Jessica Rodríguez recibe un "costoso" regalo de parte de Raúl González El presentadora sorprendió a su compañera de Despierta América (Univision), con un regalo bastante peculiar. La química y hermandad que tienen los presentadores de Despierta América (Univision), es palpable a través de la pantalla y por eso el show tiene tanto éxito. Además de hablar de los temas más actuales y presentar increíbles historias, los conductores bailan y se hacen bromas entre sí. Es por eso que en el más reciente show, Raúl González decidió sorprender a su compañera Jessica Rodríguez con un regalo muy especial que no solo sorprendió a todos en el estudios, sino también a los miles de televidentes. Mientras Rodríguez presentaba un segmento junto a Francisca, González llegó con una bolsa de regalo que contenía algo especial y "costoso", según explicó el presentador. Eso sí, no le permitió que lo abriera. González mantuvo a su compañera adivinando lo que podía ser e incluso le dio algunas pistas. "Es un regalo para Jessie, ustedes también pueden adivinar", contó el presentador. "Es caro, va a ser la envidia de sus compañeras, lo puede usar todos los días y no es de su color favorito". El momento de la revelación llegó y la verdad es que el regalo nos dejó boquiabiertos a todos. Resulta que lo que se encontraba en la bolsa de regalo era un bolso hecho de nada más y nada menos que de un cartón de huevos. La broma surgió para burlarse un poco del alto precio que tienen en este momento los cartones de huevo. SUSCRÍBETE A NUESRO BOLETÍN "Dios mío, Raúl sí se las ingenia para sorprenderme", dijo Rodríguez. "Yo les había dicho que era una cartera, no estaba como tan lejana la cosa. Es una cartera más cara de lo que yo me imaginé". Jessica Rodriguez Credit: Instagram Francisca Lachapel Credit: Instagram Jessica Rodriguez Credit: Instagram Luego del divertido momento, la presentadora decidió presentar a Paola Núnez, una de las productoras del show y la encargada de hacer esta "obra de arte". Incluso, Núnez mostró otra de sus creaciones, un bolso hecho del empaque plástico en el que vienen algunas marcas de huevos, el cual aseguró que era la versión perfecta para usar en la noche. ¿Usarían estas carteras?

