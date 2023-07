Jessica Rodríguez marca tendencia en Premios Juventud con este maquillaje veraniego ¿Quieres crear un look colorido como el de la presentadora en la gala? ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anoche se celebraron los Premios Juventud en el coliseo de Puerto Rico y desde los espectáculos sobre el escenario hasta la moda en la alfombra roja, la audiencia quedó maravillada la noche entera. Por supuesto, como amantes de la moda, nosotras en el equipo de moda y belleza seguimos pensando en algunos de nuestros looks favoritos de la gala y aunque los trajes espectaculares son mucho más difíciles de adquirir, los looks de belleza se pueden intentar en casa. Una de las chicas que nos dejó fascinada con su propuesta en la alfombra roja fue Jessica Rodríguez, presentadora de Despierta América y gran amiga de People en Español. jessica rodriguez, belleza, maquillaje Credit: Cortesía de Jessica Rodríguez En exclusiva, Jessica nos compartió algunos detalles de su maquillaje y su recogido fabuloso. Con la ayuda del maquillista Louis Ernest, logró un maquillaje inspirado en el trópico y la esencia de Puerto Rico que complementó de maravilla su vestido naranja creado por Ashley Stambouli, la misma diseñadora que la visitó para el Met Gala. "El maquillaje fue algo que Louis viene pensando hace días. Fuimos por todo Puerto Rico buscando la sombra perfecta", confesó la venezolana. jessica rodriguez, belleza, maquillaje Credit: Cortesía de Jessica Rodríguez En lugar de llevar sus párpados a juego con su vestido, Louis optó por darle solo un toque del color anaranjado debajo de sus ojos, un truco genial para crear un look de maquillaje de los ojos que complemente tu atuendo en sólo segundos. Luego, la añadió un delineado negro de estilo cat eye para definir sus ojos aun más y le dio un glow divino a su base. Para su cabello, Jessica optó por un recogido para asegurar que su melena se quedara perfecta la noche entera. "Por el tema de la humedad y como yo tenía un cuello alto, yo quería el cabello recogido", nos explica. jessica rodriguez, belleza, maquillaje Credit: Cortesía de Jessica Rodríguez SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres copiar su maquillaje por menos? Aquí te tenemos unas opciones económicas para lograr un look parecido en tu próxima noche de fiesta o cita. maquillaje, belleza, productos Credit: Cortesía de Target NYX Professional Makeup, Eyeshadow Palette, $19.99, target.com maquillaje, belleza, productos Credit: Cortesía de Target E.l.f. Cosmetics, Eyeliner Pen, $3, target.com maquillaje, belleza, productos Credit: Cortesía de Target Physician's Formula, Murumuru Butter Bronzer, $13.49, target.com

