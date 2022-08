Exclusiva: Los secretos de Jessica Rodríguez para lucirse en la alfombra de los VMAs Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jessica Rodriguez Credit: Cortesía de Jessica Rodríguez Kat Polanco, maquillista de las estrellas, comparte los detalles detrás del look de la querida presentadora de Despierta América Empezar galería La inspiración Jessica Rodriguez Credit: Cortesía de Jessica Rodríguez Al ver el look fabuloso que llevó la presentadora Jessica Rodríguez para asistir a los MTV VMAs, quisimos preguntarle a ella y a su maquillista cómo lograron la transformación. "Nos fuimos con un look super fresh pero sin perder el glam", nos explicó Kat. Sigue leyendo para aprender cuales fueron los productos que ayudaron a crear este momento mágico en la alfombra roja. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Piel preparada Charlotte Tilbury Credit: Cortesía Para mantener el glow perfecto la noche entera, tienes que empezar con una tez hidratada. En Jessica, utilizó el Magic Cream moisturizer de Charlotte Tilbury con ácido hialurónico. Magic Cream Moisturizer with Hyaluronic Acid, de Charlotte Tilbury. $100. Sephora.com 2 de 7 Ver Todo Secreto de belleza Charlotte Tilbury Credit: Cortesía Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter se ha convertido en el primer favorito de miles de mujeres por el toque mágico y radiante que le da a tu base y por eso lo usó Kat. Hollywood Flawless Filter, de Charlotte Tilbury. $44. Sephora.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Base perfecta Dior Credit: Cortesía Para lograr un rostro divinamente parejo, Kat utilizó la base Dior Forever Skin Glow. Dior Forever Skin Glow Foundation SPF 15, de Dior. $54. Sephora.com 4 de 7 Ver Todo Dos en uno Patrick Ta Credit: Cortesía Con el Patrick Ta Cream Blush en el tono She is a Doll, Kat le dio un toque de color a las mejillas y también a los labios de Jessica. Double-Take Crème & Powder Blush, de Patrick Ta. $34. Sephora.com 5 de 7 Ver Todo Cabello transformado Color Wow Credit: Cortesía Jessica se convirtió en rubia por una noche con una peluca ondeada. Kat nos cuenta que usó la laca de Color Wow para fijar el estilo. Dream Coat Supernatural Spray Anti-Frizz Treatment, de Color Wow. $28. Sephora.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Look completo Jessica Rodriguez Credit: Cortesía de Jessica Rodríguez ¡Y así quedó el look de Jessica! Con estos productos, puedes recrear un maquillaje parecido perfecto para cualquier evento. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

