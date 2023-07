Presentadora de Despierta América renueva su look, ¡mira el antes y el después! La conductora venezolana Jessica Rodríguez luce radiante con este nuevo tono de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La copresentadora del programa de televisión Despierta América (Univision) Jessica Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de imagen. La venezolana compartió una serie de videos en sus redes sociales del proceso de transformación a manos de la estilista de las estrellas Millie Morales, quien optó por refrescar la técnica balayage que la conductora ya tenía. "El balayage es una técnica de coloración en la que se aplican sutiles reflejos de color en el cabello, creando un aspecto natural y luminoso. Crea un efecto natural como aclarado por el sol, con tonos más claros en las puntas", explicó Morales en su cuenta de Instagram en un clip mostrando el fabuloso resultado. No es la primera vez que la joven de 30 años acude a la experta en belleza. En el 2016, le hizo sus primeras mechas y en diciembre del 2022 también le cambió el color oscuro por uno rubio. Jessica Rodríguez Credit: Instagram | Jessica Rodríguez Cabe recordar que la comunicadora se convirtió oficialmente en parte del equipo de presentadores en enero del año pasado, luego de un tiempo como pasante. Además, es el rostro del colorido segmento El revoltillo digital, según anunció el espacio televisivo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo lo que sé lo he aprendido aquí en Despierta América, esta ha sido la mejor escuela, he tenido los mejores profesores y nada me emociona mucho estar aquí", expresó el 24 de enero del 2022.

