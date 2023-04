¡Wow! Jessica Rodríguez enciende las redes con su bikinazo La copresentadora de Despierta América celebra su sensualidad y curvas con este sexy traje de baño desde un paradisíaco lugar en el Caribe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Rodríguez Credit: Instagram / Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez está más que lista para las vacaciones de Spring Break y este fin de semana se adelantó un poco al calendario para disfrutar de una escapada exprés a una isla caribeña donde presumió su belleza y curvas de infarto con un sexy bikini. La copresentadora del programa de televisión Despierta América (Univision) compartió varias fotografías y videos de su visita a Puerto Rico junto a algunas de sus amigas con motivo de celebrar la despedida de soltera de una de ellas. En la imagen, se ve a la joven comunicadora venezolana disfrutar de la belleza natural del parque El Yunque, sentada en una roca y modelando en un traje de baño de dos piezas en mangas cortas de color blanco con flores en tonos rosa, naranja y amarillo. Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez Left: Credit: Instagram / Jessica Rodríguez Right: Credit: Instagram / Jessica Rodríguez Las reacciones de sus miles de seguidores no se hicieron esperar: "Belleza", "toda una belleza. Hermosa como una diosa", "bellísima", "muy guapa", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de su perfil de Instagram. La también influencer estaba de vacaciones en la República Dominicana a mediados del mes pasado desde donde también presumió su figura: "Paraíso", fue el mensaje que usó para acompañar la foto en la que lució un traje de baño strapless en tono mostaza en la parte superior y amarillo en la inferior. Además de ser una de las presentadoras más queridas del show, se ha convertido también en una de las fit girls favoritas y hace un tiempo que entrena junto a su entrenador personal Carlos Valdivieso. Bajo las órdenes del experto, ha compartido rutinas de ejercicios enfocadas en diferentes partes del cuerpo como brazos, piernas y glúteos.

