El look del día - octubre 17, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodriguez Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Zoë Saldaña, Jessica Rodríguez y Kate Hudson son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana de la Reguera Ana de la reguera Credit: Presley Ann/Getty Images for Netflix La actriz mexicana llegó a una velada, en honor a las actrices latinas en Hollywood, con este cómodo vestido multicolor. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Mendes Camila Mendes Credit: Presley Ann/Getty Images for Netflix Para esa misma velada, la actriz eligió este clásico vestido negro midi. 2 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodriguez Así de espectacular con este hermoso vestido de un solo hombro, un elegante moño y zapatos dorados de plataforma, llegó la presentadora a una boda en La Romana, República Dominicana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: G3/The Grosby Group La actriz y empresaria acaparó miradas cuando llegó a un evento con este look de pantalón negro y sexy body con de un solo hombro y cutout. 4 de 9 Ver Todo Isabela Merced Isabela Merced Credit: Presley Ann/Getty Images for Netflix Hermosa lució la talentosa actriz con este coqueto vestido multicolor con plumas. 5 de 9 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz y empresaria cuando se disponía a tomar un vuelo ataviada con este cómodo look de pantalón azul marino oversized, suéter a rayas y tenis. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zoë Saldaña Zoe Saladana Credit: Presley Ann/Getty Images for Netflix La actriz no podía faltar en el importante evento y para la ocasión optó por este look de falda negra midi con abertura frontal y blazer. 7 de 9 Ver Todo Karla de Souza Karla de Souza Credit: Presley Ann/Getty Images for Netflix La actriz mexicana eligió este moderno jumpsuit verde y zapatos cremas de plataforma, para ir al evento que honraba a las actrices latinas que están dejando huellas en Hollywood. 8 de 9 Ver Todo Kate Hudson <p>Nos encantó este look de falda midi y crop top, que portó la querida actriz. </p> Nos encantó este look de falda midi y crop top, que portó la querida actriz. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

