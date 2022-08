Así de sexy y fabulosa es Jessica Delgado, la nueva meteoróloga de Despierta América La joven venezolana se encargará de dar el tiempo cada mañana en el show matutino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos meses hemos visto algunos cambios en el departamento de meteorología de Univision, en especial de Despierta América (Univision). Y es que hace unos meses el querido meteorólogo español Albert Martínez salió de la cadena abruptamente dejando a los televidentes con muchas preguntas. En su lugar llegó la dominicana Robmariel, quien encajó muy bien con todo el equipo del programa. Sin embargo, la cadena acaba de anunciar a la persona que de ahora en adelante se encargará de dar el tiempo en el show matutino. Se trata de Jessica Delgado, una joven guapísima con mucha experiencia en la materia. Delgado nació en Venezuela y llegó a Miami, junto a su familia, cuando apenas tenía 12 años. Ya en la Ciudad de Sol empezó a interesarse en la televisión, lo que la llevó a estudiar periodismo y a luego hacer su pasantía en Univisión hace más de diez años. Después de interesarse en la meteorología y educarse en ello, Delgado empezó a trabajar en la televisión de Chicago. Ahora regresó a su ciudad y de la mano de Univisión, para incorporarse al equipo del programa matutino. Según su perfil de Instagram, a la presentadora le encantan los deportes extremos, la playa y la buena alimentación. Además, también ama viajar y ha tenido la oportunidad de conocer varios países. ¿Otra cosa que la caracteriza? Su gusto por la moda. En sus fotos vemos que a menudo usa piezas muy elegantes y sobrias, pero también le gusta la ropa coqueta y sexy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jessica Delgado Credit: Instagam Jessica Delgado Credit: Instagram Jessica Delgado Credit: Instagram Jessica Delgado Credit: Instagram Jessica Delgado Credit: Instagram Jessica Delgado Credit: Instagram Para la televisión prefiere vestidos ceñidos de corte recto que dejan ver su esbelta figura, pero para ocasiones más casuales le gusta llevar piezas más cool, sexy y coquetas, como conjuntos de falda y crop top, vestidos maxi estampados o con vuelos, piezas con la espalda o el estómago al descubierto. Lo cierto es que con semejante figura, la presentadora se puede dar el lujo de ponerse lo que sea.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así de sexy y fabulosa es Jessica Delgado, la nueva meteoróloga de Despierta América

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.