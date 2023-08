Jessica Cediel responde a quienes critican su piel: "Me veo hermosa con o sin manchas" La actriz colombiana contestó a quienes la atacaron por tener manchas en en su rostro. "La verdadera belleza viene de adentro." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin filtro y a cara lavada, Jessica Cediel mostró su belleza natural y cómo se cuida su rostro diariamente para mantenerlo hidratado y sin líneas de expresión marcadas. A pesar de toda la buena intención y los mejores tips para sus seguidoras, hubo quienes optaron por criticarla y meterse con las pequeñas manchas que tiene en algunas partes de su rostro. Ya en varias ocasiones ha explicado que tiene melasma y, precisamente por eso, su cuidado y mimo de la piel es especialmente importante para ella. Sin embargo, hubo quienes se burlaron y atacaron con comentarios muy desagradables a los que Jessica no se quedó callada. Jessica Cediel Credit: Instagram/Jessica Cediel Contestó, y lo hizo en un video donde se dirigió con educación, pero contundente, a quienes se desquitaron con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es que una quiera tener manchas, pero si las manchas llegaron, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quitar el pedazo de cara para darle el gusto a alguien más?", explicó sin perder el sentido del humor. "Uno las trata, las controla, pero quitarlas del todo tengo entendido que es imposible, así que yo las amo, las abrazo, las agradezco, son parte de mi vida y siento que me veo hermosa con o sin manchas", prosiguió tranquila. Al final, Jessica se dirigió a todas las mujeres que, como ella, son víctimas de ataques así. "No se achanten por eso, no le paren bolas, ustedes sigan felices porque la verdadera belleza viene de aquí adentro, todo en la vida es cuestión de actitud", concluyó bailando bachata.

