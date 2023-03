"Se te ve la cara manchada": Jessica Cediel aclara dudas sobre su enfermedad en la piel La actriz y presentadora colombiana se mostró sin filtros y dio esta contundente respuesta a una persona que le comentó sobre su apariencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin temor a las críticas ni al qué dirán, Jessica Cediel se mostró sin filtros y habló sin tapujos sobre una condición que tiene en su cara cuando una persona hizo un comentario sobre su apariencia. La actriz, quien publicó un video en sus historias de Instagram desde su vehículo, hablaba de las ventajas de usar la luz natural para tomarse fotos y grabar sus videos cuando un internauta le comentó que su cara se le veía manchada. La también modelo no se quedó callada y explicó que [al igual que Yalitza Aparicio] tiene melasma, una enfermedad que se caracteriza por provocar manchas color café o rojizas y que si bien los tratamientos y faciales ayudan a controlarla, cuando se expone al sol son más visibles. "Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando las tapo con maquillaje, pero hoy por ejemplo no me las quise tapar", explicó Cediel. La también presentadora llamó a las mujeres a no sentirse inseguras por sus imperfecciones y amarse tal cual son. Jessica Cediel Jessica Cediel Jessica Cediel Left: Credit: Jessica Cediel / Instagram Center: Credit: Instagram / Jessica Cediel Right: Credit: Instagram / Jessica Cediel "Así me muestro y me encanta ser abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Eso no debe ser una inseguridad. Así que no te preocupes, yo sé que las tengo", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el pasado, la colombiana de 40 años habló con People en Español sobre los tratamientos caseros que usa para controlar esta condición: "Desde hace seis meses uso yema de huevo [en la piel]. Es espectacular. Me lo pongo en la cara, lo dejo secar unos minutos, lo retiro con agua tibia y queda la piel ¡espectacular!", dijo.

