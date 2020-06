Jessica Cediel nos confiesa sus tips de belleza favoritos para el verano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si como otros 7.3 millones de personas sigues a Jessica Cediel en las redes habrás visto a la reportera, actriz y empresaria de belleza bailando salsa o presumiendo su espectacular cuerpazo a pie de playa, pero si quieres saber exactamente qué productos de belleza utiliza en su melena extra larga y piel de porcelana... sigue leyendo. ¿Cómo cuidas tu melena tan larga especialmente en verano? Durante el verano debemos hidratar nuestro cabello el doble. Por eso me encanta hacerlo de forma natural y casera. Tengo dos recetas: Para mi el aceite de coco o el aceite de oliva mezclado con mayonesa son excelentes aliados. Utilizó una de las mezclas una vez por semana. Las voy turnando. Lo aplico de medios a puntas con el cabello húmedo. Me pongo un gorro térmico (si no tienes puedes utilizar una bolsa de plástico) Lo dejo actuar por una hora y después lo retiro en la ducha con dos champús. ¿Cómo es tu rutina de hidratación de la cara? Me lavo el rostro con un jabón suave. Después aplicó un suero de ácido hialurónico en toda la cara y en el contorno utilizo el Serum de caviar de La Prarie. Dejo secar y después finalizó con un protector solar. Ahora estoy enamorada de Heliocare tinted. Me gustan estos productos porque por herencia sufro de acné y me broto con facilidad. Así que siento que estos productos acuosos hidratan mi piel, no me tapan los poros y me dan una sensación ligera y refrescante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tal te portas en cuanto a protección solar? Me cuido mucho de la exposición solar. La evito a toda costa. Tengo manchas de melasma y normalmente con el sol se atenúan. Así que no soy muy amiga del sol. Me aplico protector solar. Siempre. ¿Y qué haces para mantener el cuerpo hidratado? La piel del cuerpo la hidrato con el aceite de almendra de L’occitane. ¡Me encanta! ¿Eres fiel a un perfume? Sí. Me gusta utilizar perfumes masculinos [y uso] Creed Aventus para hombre. Esa es mi esencia. ¿Qué te gusta hacer para desconectar y recargar pilas? Para desconectarme me gusta estar en casa y compartir con mi familia. Y también leer. [Ahora estoy leyendo] Inquebrantables, de Daniel Habif.

