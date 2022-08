Jessica Cediel muestra impactante video de cómo le retiran los biopolímeros del trasero La presentadora colombiana ha tenido que someterse a varias operaciones para poder retirarse la tóxica sustancia que se puso en su trasero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido largo el camino que ha recorrido Jessica Cediel para recuperar su salud y aunque hoy ya está mucho mejor y viendo la luz al final del túnel, los últimos años han sido muy difíciles para ella por culpa de un procedimiento de belleza. Hace unos cuantos años que la presentadora colombiana decidió aumentarse los glúteos para, según ella, lucir mejor, y esto le cambió la vida por completo. Lo que en su momento le pareció una buena idea y la hizo sentir más bella, años después casi la lleva a la muerte. Su situación se fue complicando y el biopolímero que le inyectaron empezó a causarle dolores y malestares insoportables. Es por eso que ya ha tenido que someterse a varias operaciones para poder extraer la tóxica sustancia de su cuerpo. Ahora Cediel volvió a publicar un fuerte video en el que se puede ver todo lo que ha tenido que pasar a causa de esa decisión. "Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo", escribió la presentadora junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. "He llorado lágrimas de sangre por este engaño. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo". El video es superfuerte y conmovedor, y se le ve a la colombiana romper en llanto y pasar por diferentes operaciones para salvar su vida. El proceso que ha tenido que pasar ha sido doloroso y desalentador y la verdad es que las imágenes del video nos han dejado la piel de gallina. Con esta publicación Cediel busca ayudar a otras mujeres que estén pasando por la misma situación y quiere evitar que otras caigan en esa misma trampa. "Gracias Dios por tu misericordia, gracias a mi familia y gracias a todos los ángeles que se han cruzado en mi camino a lo largo de este proceso tan doloroso", expresó. "Los biopolímeros son un veneno que atenta contra nuestra vida y nuestra salud. Ojalá ninguna otra mujer en el mundo sea víctima de esta situación. Gracias mi gente por tanto apoyo y cariño".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jessica Cediel muestra impactante video de cómo le retiran los biopolímeros del trasero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.