La mascarilla para la piel favorita de Jessica Cediel está en tu nevera y cuesta muy poco La colombiana con piel de porcelana ha revelado su secreto ¡y es lo más fácil del mundo! ¿Quién diría que Jessica Cediel tiene problemas de piel también? A pesar de su físico espectacular y aunque resulte difícil de creer, la propia modelo, actriz y presentadora colombiana ha confesado que también se hace tratamientos porque tiene muchas manchas. Cediel se sienta con su especialista de confianza y nuestro colaborador experto en piel, el Dr. Campos, para contarnos qué tratamientos se hace para combatirlas y cómo consigue mantener esa piel de porcelana que le vemos en la pantalla. Además de acudir a la consulta del dermatólogo para tratar su problema de hiperpigmentación, la colombiana de 37 años también ha compartido sus trucos caseros para mantener las manchas a raya y la piel más luminosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde hace seis meses uso yema de huevo [en la piel]. Es espectacular". cuenta. La presentadora estaba desayunando tres huevos al día, usando solo una de las yemas y tirando a la basura las otras dos. "Un día me dio pesar y pensé […] "Me lo voy a poner en la cara". Me lo pongo en la cara, lo dejo secar unos minutos, lo retiro con agua tibia y queda la piel ¡espectacular!". Según explica el doctor, lo que hace que esa mascarilla funcione son las proteínas. Y es que los huevos son uno de los alimentos con mayor concentración de proteínas, que son más que recomendables por su capacidad de ayudar a tu organismo a regenerar tejido. Las proteínas son como los ladrillos con los que nuestro cuerpo construye cartílagos, músculos, mantiene fuertes los huesos y, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la salud de la piel, el pelo y las uñas. Así que no dudes en incluir una buena cantidad en tu dieta, ¡y en tu rutina beauty!

