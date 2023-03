¡Jessica Carrillo incendia las redes con su cuerpo en plena forma! La conductora y feliz mamá compartió su rutina de ejercicios que la mantiene fuerte, tonificada y motivada para el resto del día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una mujer todoterreno. Feliz mamá y conductora de éxito, Jessica Carrillo también saca tiempo para mimarse y quererse mucho a sí misma. La co-presentadora de Al Rojo Vivo compartió su rutina de ejercicios con la que se mantiene en plena forma y de lo más activa. "Motivación entre amigas, juntas somos más fuertes", escribió junto a un inspirador video. Saltos, pesas, planchas, abdominales y flexiones son algunas prácticas que realiza para gozar, no solo de una buena salud, sino también de un cuerpo tonificado y fit. Jessica Carrillo Jessica Carrillo en plena forma | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Wireimage) Aunque sus redes están más enfocadas en su trabajo y, de vez en cuando, en momentos inolvidables en familia, en esta ocasión quiso compartir con su casi medio millón de seguidores en Instagram qué hace para lucir así de espectacular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá de Matías ha sabido encontrar ese equilibrio perfecto entre la maternidad, la casa, el trabajo y su espacio como mujer, todas ellas facetas en las que se desenvuelve de forma feliz y ordenada. Jessica Carrillo Jessica Carrillo | Credit: IG/Jessica Carrillo Jessica Carrillo Jessica Carrillo | Credit: IG/Jessica Carrillo Jessica tiene la dicha de contar con el apoyo de su esposo Raúl Ángeles, quien es un Health Coach Certificado. Sus conocimientos en hábitos alimenticios saludables y otros aspectos del bienestar, sirven de orientación y gran ayuda para la comunicadora. Los resultados saltan a la vista. Jessica se ve y se siente de maravilla y eso se percibe en cada una de sus apariciones en la pantalla chica.

