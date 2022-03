Jessica Carillo admite que usa Botox: "no es malo ponerse un poquito" La presentadora mostró el secreto de belleza de muchas en un video que no te puedes perder Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque a muchas famosas no les gusta confesar sus arreglitos estéticos y operaciones, otras sin problema hablan abiertamente del tema. En el caso de Jessica Carrillo, sus retoques se volvieron públicos cuando eligió hablar de ellos en su cuenta de Instagram. A través de un video lleno de información, la presentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) nos trajo a la consulta de uno de nuestros colaboradores en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos. "La verdad es que a los 37, ya no se pueden ocultar ni las paticas de gallo ni las arruguitas, pero no es malo ponerse un poquito de Botox", admitió la mamá de Matias. Por supuesto, somos de la opinión que Jessica se ve divina, pero entendemos que a veces todas nos quisiéramos hacer algún tipo de retoque. Para mantener su look natural, el Dr. Campos eligió una técnica sutil llamada Baby Botox. "Pongo muy poquitas cantidades en áreas muy especificas para que se vea natural", explica en el video. Al agregar solo un poco de Botox nada más en las áreas que busca alisar alguna arruguita, el doctor evita que Jessica quede con un look demasiado estirado. Al final del video, nos explican que los resultados del procedimiento duran aproximadamente cuatro meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Agradecemos tu honestidad, Jessica! ¿Te harías el Baby Botox?

