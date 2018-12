Mira cómo luce Jessica Biel de rubia ¿Te gusta?

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

El 2017 fue sin duda el año de los cambios de looks para las famosas. Recordemos que famosas como Katy Perry, Clarissa Molina y Katie Holmes decidieron hacer un cambio en su melena, que sin duda le quedó muy bien. Al parecer el 2018 se convertirá en otro año de cambios para nuestras celebridades favoritas. ¿El trend de moda? Aclararse el cabello y entrar al mundo de las rubias por la puerta grande. Hey, dicen que las rubias se divierten más, así que por qué no lanzarse, ¿verdad? Esta vez la que se atrevió fue la actriz Jessica Biel, quien no solo estrenó un nuevo color de cabello, sino también un nuevo corte.

El estilista Adir Abergel de la artista y su colorista Tracey Cunningham dieron todos los detalles del proceso que realizaron en la melena oscura de su clienta.

“He estado poniendo aclarándole el pelo a Jessica poco a poco, pero anoche ella quería ponerse realmente rubia”, explicó Cunningham en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Solo teníamos una hora para hacerlo. Me sentí como si estuviera en una competencia y que tenía que ganarle al reloj. Me tomó 1 hora y 15 minutos. Mientras Kate usaba el difusor en las puntas y estaba haciéndole las luces”.

Vivien Killilea/Getty Images for MAKERS

La actriz también se cortó un poco de su larga melena y ahora lleva más capas. Lo mejor de todo es que este cambio que tanto quería hacerse Biel, también fue del agrado de su querido esposo Justin Timberlake y así lo expresó en un comentario en Instagram.

“Mi mujer luce muy bien”, escribió el cantante.

¡Misión cumplida Jessica!