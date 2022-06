Exclusiva: Jessica Alba comparte sus trucos de moda y belleza, y habla del orgullo que siente de ser latina

Jessica Alba es una de las actrices latinas más talentosas y respetadas de Hollywood. Y es que la actriz de ascendencia mexicana no solo ha logrado hacerse de un nombre en la meca del cine, sino que también se ha posicionado como una de las empresarias más exitosas gracias a su compañía Honest. Sus logros, tanto en la actuación como en el mundo de empresarial, han logrado colocarla en un lugar privilegiado.

Tuvimos la oportunidad de hablar con la actriz no solo acerca de su compañía y su familia, sino también de lo orgullosa que se siente de sus raíces latinas, de uno que otro secreto de moda y belleza, y de sus planes a futuro. Lee a continuación todo lo que nos contó la simpática y talentosa artista.

Jessica, hace diez años decidiste poner la actuación en un segundo plano para enfocarte en el lanzamiento de Honest Beauty, ¿Qué aprendiste en ese proceso?

Creo que realmente entendí de lo que yo era capaz. Creo nunca había creído que era inteligente. Esa fue la primera vez que acepté mi inteligencia, mi ética de trabajo, mi perseverancia, y la idea de que uno puede crear lo que sea. Cualquiera puede crear lo que quiera. Creo que no sabes que lo puedes hacer, hasta que tratas.

Qué consejo le das a otras mujeres latinas y otras mujeres de minorías que quieren emprender y crear su propia compañía.

Creo que lo primero es saber realmente lo que quieres hacer, saber lo que hay ahí afuera y cómo lo vas a hacer diferente, en cualquier sector. En cualquier negocio que quieras crear, es importante saber cuál es la competencia, saber qué tan grande puede ser tu idea y saber cuál es tu meta. Y luego son pasos pequeños. Una de las cosas que aprendí al comienzo, es que la idea que tienes y de cómo va a pasar, es muy diferente a lo que realmente pasa. Puede que tengas grandes ideas de cómo quieres que suceda todo y a veces tienes que ir con la corriente. Vas aprendiendo en el camino. Debes mantenerte humilde, rodearte de personas que respetes y tienes que creer en tu intuición.

Cuéntanos de este nuevo producto que estás lanzando...

Estamos lanzando varios productos, pero uno que me tiene muy emocionada es el Fresh Flex Concealer y lo que me encanta es que, creo que una persona segura de sí misma es la persona más bella. No creo que hay una perspectiva real de lo que realmente significa ser bello más que ser seguro y amoroso. Las personas seguras, buenas y amorosas son las más increíbles y bellas. Yo quería hacer la campaña alrededor de la flexión de las personas y elegimos no solo a modelos profesionales, sino también mi familia, mis amigas. Tenemos a una científica que también es también surfista, y mi amiga que es una empresaria y autora. También está mi cuñada que es una artista. Mi hija y mi sobrina también están. Si bien esto es acerca de la función del producto, que tiene ingredientes clean, es de larga duración y tiene ingredientes para el cuidado de la piel, no trata de cubrir quién eres sino de sacar lo mejor de ti.

¿Qué te hace sentirte orgullosa de ser latina?

Pues ¿qué no [me hace sentir orgullosa], lo resilientes que somos. Para mí, una mestiza, nuestra cultura, nuestra historia fue reescrita por los conquistadores y tuvimos que volver y encontrar nuestra identidad. Había mucha complejidad ahí por tanto racismo y opresión en los Estados Unidos. Nuestros ancestros tuvieron que esconder quienes eran. Ahora nosotros podemos llegar y dejarnos ver, y estar orgullosos de quienes somos, de nuestras familias que nos ayudaron a estar dónde estamos. Somos increíblemente resilientes considerando todo lo que hemos pasado.

Vas a estar trabajando y produciendo la película Confessions on the 7:45, ¿qué te llamó la atención de este proyecto?

Es una novela jugosa, es un filme misterioso. Esos me encantan. Durante COVID vi muchísimas de estas series y pensé que sería divertido [hacer uno]. Adoro a [la directora] Charise Castro Smith. Creo que es muy cool cuando puedes colaborar con otras latinas, ayudarnos mutuamente, trabajar juntas y crear estas narrativas y historias, en vez de ver a estos hombres que están a cargo que deciden crear estos estereotipos raros y esa es nuestra única opción. Estamos cansadas de eso. Solo queremos decir buenas historias y estar en el entretenimiento de la manera que siempre hemos debido estar. Es siempre increíble colaborar con una mujer.

¿Qué aprendiste de belleza de tu mamá y de tu abuela mexicana?

Mi abuela ayudó a criarme. Yo no me parecía en nada a mi mamá así que realmente no me identificaba con ella. Ella siempre quería tener un bronceado. Yo siempre he tenido la piel bronceada. Teníamos looks muy diferentes. Yo era idéntica a mi abuela. Entonces como que siempre me sentía más identificada con ella. A ella siempre le gustaba lucir fresca, piel fresca y limpia. Ella usualmente usaba solo un producto. Su labial era su rubor y a veces también se lo ponía en los ojos. Recuerdo que antes de llevarme a la escuela, siempre pellizcaba mis mejillas (risas). Ella siempre tenía una planta que se la ponía en todo el cuerpo y también se ponía azúcar y rezaba. Creo que cada día más estoy convirtiéndome en mi abuela, haciendo pociones para mis hijos, agarrando diferentes plantas. Y realmente eso es un poco de lo que se trata Honest. La caléndula, la lavanda, la manzanilla, el aloe vera y diferentes ingredientes que son naturales que son buenos para la piel y poniéndolos en estos productos. Creo que todo eso viene de mi abuela.

¿Tienes alguna receta de belleza casera?

Claro tengo muchas. La miel es increíble, ayuda con las erupciones. Si tienes una irritación en la piel, puedes ponerte miel y ayuda muchísimo. También es bueno tomarla todos los días, una cucharada. Puedes hacer una mascarilla de yogurt con miel, aguacate para el cabello. He experimentado muchísimo.

¿Si solo tuvieras que usar solo un producto, cuál sería?

¿Quién tiene tiempo de usar solo un producto de belleza, a quién crees que le estás hablando? Somos latinas (risas). Eso estamos tratando de usar solo un producto de belleza. Incluso para el cuidado de la piel, por lo menos necesitamos como tres. No, eso no es algo cool. Puedo decir que definitivamente necesito un buen hidratante y un corrector, eso es lo mío. Probablemente [necesito] nuestra Calm + Heal Melting Balm porque tiene una buena textura, no congestiona los poros y te hace lucir fresca al instante. O nuestra Hydrogel Cream que es más como agua, pero no tienen ninguna fragancia, no me irrita la piel porque a mí me irritan las fragancias sintéticas.

