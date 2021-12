Jessica Alba le dijo adios a su melena y ahora luce un moderno bob Este nuevo look le quitó varios años de encima a la actriz y empresaria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer el cabello de las famosas es mucho más resistente que el de todas nosotras. Y es que es increíble cómo sin pensarlo dos veces se cambian el color o el estilo de su melena. Si bien muchas veces lo hacen por algún nuevo proyecto tal y como hace unos meses lo hizo Catherine Siachoque, quien se cortó que cortarse su largo cabello para darle vida a un nuevo personaje. Otras lo hacen por puro capricho o ganas de cambiar. Un cambio es lo que quería Jessica Alba y por eso decidió cortarse toda su melena. Así como lo lees, la actriz y empresaria decidió dejar atrás su largo y sedoso pelo para estrenar un moderno corte bob que le sienta de maravilla. Si bien estamos acostumbradas a ver a la actriz con su cabello largo y brilloso, y con esas ondas playeras que les quedaban tan bien, tenemos que admitir que este nuevo corte de cabello la hace lucir más fresca y juvenil. De hecho, nos parece que este nuevo look le quitó varios años de encima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Definitivamente nos encanta verla con el cabello corto y estamos seguras de que de Alba sabrá cómo sacarle provecho a este nuevo corte. ¿Te animarías a cortarte toda tu melena tal y cómo lo hizo la actriz?

