La carita de desesperación de Haven, hija de Jessica Alba, en una sesión de fotos familiar La familia de cinco posó muy conjuntada en una sesión fotográfica navideña, pero la hija mediana de la actriz no parecía estar disfrutando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Alba sesion fotos familia Credit: Instagram Jessica Alba Todos sabemos que hasta que consigues una foto que te gusta tienes que tomarte muchas instantáneas y que la cosa se complica cuanta más gente aparece en la imagen, no digamos si hay niños de por medio. Ese problema lo tienen también las celebridades, como quiso compartir Jessica Alba con sus seguidores al colgar en su cuenta de Instagram un video tras bambalinas de cómo fue la sesión navideña para su empresa The Honest Company. La cámara capta diferentes y divertidos momentos de la tarde en la que la actriz de raíces mexicanas posa con su esposo, Cash Warren y sus tres hijos, Honor, de 13 años, Haven de 10 y Hayes, de 3, ataviados con pijamas navideños conjuntados en color gris y escuchando la mítica canción All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. Esta sesión se ha convertido ya en una auténtica tradición familias. Pose tras pose, entre flashes y retoques, los cinco se mantienen juntos y sonrientes, aunque vemos cómo los niños, sobre todo los más pequeños, se cansan de continuar. Al contrario que la hija mayor de la pareja, Honor, quien mantiene muy bien la compostura y está hecha toda una mujercita que ha heredado la belleza de sus progenitores. Junto al video la empresaria escribió "Detrás de cámaras la realidad de nuestra sesión de vacaciones navideñas para Honest. La cara de Haven cuando le dijimos que había otro cambio de outfit - vaya humor". Y es que la hija mediana de la estrella de Hollywood se roba el show en varias ocasiones. Primero cuando en una imagen perfecta de la familia de cinco, ella pone cara de fastidio con los ojos en blanco y la lengua fuera. Después, uno de los fotógrafos dice "tenemos cinco conjuntos más como este", a lo que el rostro de la pequeña es todo un poema y mira al infinito como pensando '¿aún hay más?'. Jessica Alba sesion fotos familia Credit: Instagram Jessica Alba Y no será por no estar acostumbrada. Nacida en el mundo de la fama, las sesiones de fotos son una constante en la vida de la exitosa emprendedora y su familia. Sin ir más lejos, durante la festividad de Halloween, pudimos ver a los cinco vestidos de leones. Y debemos decir que tanto Haven como su hermano Hayes no parecían nada entusiasmados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como es de esperar, seguro elegirán las mejores para felicitar las Navidades ¡y no podemos esperar para verlas!

