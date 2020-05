Jessica Alba se atreve a cortarle el pelo a su hija con la ayuda de la peluquera de las famosas Como tantas madres en esta época, la actriz convertida en empresaria de belleza ha terminado por coger las tijeras y cortar por lo sano. Eso, sí, con una ayudante muy especial. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque es la fundadora y directora de una compañía de belleza multimillonaria, Jessica Alba también tiene problemas como el resto de mortales en estos tiempos de aislamiento social, como es el de tener que teñirte el pelo en casa o incluso cortarle el pelo a tus hijos por primera vez. Desde Ponte Bella hemos estado compartiendo videos prácticos con consejos sobre cómo cuidarte la piel y el pelo y hasta arreglarte el flequillo en casa que no le habrían venido nada mal a la también actriz que esta semana se ha lanzado a cortarle el pelo a su hija Honor, de 11 años, para las fotos de su colegio. Eso sí, a diferencia de la mayoría de nosotros, la actriz cuenta con una lista de contactos VIP que pueden ser de lo más útil en este tipo de situaciones, por ejemplo, poder llamar a la peluquera de las Kardashian, Chrissy Teigen o Hailey Baldwin, entre otras muchas famosas, cuando no sabes qué hacer con el pelo de tu hija. "Le he cortado el pelo a Honor en casa para sus fotos del colegio y digamos simplemente que tengo muchísimo respeto por los estilistas. ¡Y un agradecimiento para Jen Atkin por guiarme en el proceso!", reconocía en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No te pierdas el video con el paso que a paso que ella misma ha colgado en youtube, igual puedes tomar alguna idea para darles un cambio de look a tus hijos o a quien se deje hacer de conejillo de indias en tu casa. ¡Buena suerte!

