El look del día - mayo 3, 2023

Ángela Aguilar con un colorido chaleco, Michelle Vieth, muy elegante con brillos, y Jessica Alba casual viendo baloncesto son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Jessica Rodríguez y Karla Martínez

El dinámico dúo de presentadoras se despidió de Nueva York después de su cobertura en la gala del Met con esta simpática imagen en Times Square, en la que ambas llevan pantalones de mezclilla, camisetas y gorras estilo turista y cómodos tenis.

Ángela Aguilar

La cantante posó a su llegada a Monterrey con estos pantalones de mezclilla de tiro alto acampanados, que combinó con un top básico de tirantes, un cinturón fucsia de Valentino y un colorido chaleco largo y fluido.

Jessica Alba

La actriz se divirtió viendo un partido de baloncesto en Nueva York, ataviada con pantalones de mezclilla entubados, una chaqueta con estampado de serpiente y top negro que combinó con boras altas de cuero y una cartera trenzada de color naranja.

Michelle Vieth

La actriz dijo presente en la fiesta que celebró los 50 años de carrera en la industria de la moda del diseñador Jorge Garcia Cardenas, más conocido como Mitzy, en Ciudad de México para lo que eligió este vestido color coral, de escote profundo y abertura en la falda decorado con lentejuelas doradas y flecos en los hombros.

Malillany Marín

De rojo pasión, la actriz cubana desató suspiros en la fiesta de aniversario de Mitzy con este elegante traje de escote profundo bordado con pedrería brillante y detalles transparentes.

Cristina Eustace

Así de guapa vimos a la cantante y empresaria en la misma fiesta en honor a Mitzy, con un traje de cuerpo tipo corsé en tonos dorados y rojos, con volantes de tul y una voluminosa falda con estampado floral y bajo de plumas.

Chiquinquirá Delgado

La presentadora y empresaria compartió esta imagen en la que posa con pantalones de cuero anchos, un top corto y chaqueta de mezclilla con forro de borreguillo, con el que presumió su tonificado abdomen.

Stephanie Himonidis

Para una cena romántica, la comunicadora optó por este vestido nude tejido con la espalda al aire y calados en la parte baja de la falda que lució con una cartera Fendi y aretes dorados.

