Jesaaelys, la hija de Daddy Yankee, debuta en los negocios con su propia línea de maquillaje La primogénita del legendario artista puertorriqueño se abre paso al éxito lejos de la música con este ambicioso proyecto en el mundo de la belleza. ¡Mira de qué se trata! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija mayor de Daddy Yankee y Mireddys González, Jesaaelys Ayala González, anunció este miércoles el lanzamiento de su propio proyecto en el mundo de la belleza, un set completo de 6 brochas para aplicar maquillaje. La joven empresaria de 26 años, quien constantemente comparte sus tips de belleza y su estilo de vestir, dio a conocer la buena noticia a través de sus redes sociales donde reveló el nombre de la firma: Jesaaelys Beauty. "Llegó el día. Hoy lanza @jesaaelysbeauty. Una marca que nace para ofrecerles un pedacito de mí, y compartirles productos en los que creo firmemente y sé que serán unos daily must en tu rutina de maquillaje. Espero que amen nuestros productos, tanto como nosotros disfrutamos el proceso de darle vida", escribió en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Jesaaelys Ayala González Credit: Instagram / Jesaaelys Ayala González Según contó Ayala en un live, la colección cuenta con una brocha clásica para ponerse el polvo, otra multiuso para el bronzer o el rubor y otra para aplicarse la base. También tiene una para aplicarse la sombra, perfecta para difuminar y dar un toque dramático al look y otras 2 más pequeñas para dar un tono más pigmentado o para un perfecto cat eye look. Toda la línea está disponible en jesaaelysbeauty.com. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar incluyendo a la cantante dominicana Natti Natasha: "Felicidades", "qué bella, se nota tu emoción al mostrar tu nuevo emprendimiento", "muchas felicidades, te irá excelente", "todo el éxito del mundo", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación. ¡Muchos éxitos a la bella Jesaaelys en su nuevo proyecto!

