Jesaaelys, la hija de Daddy Yankee, dice adiós a su icónica cabellera roja La joven empresaria ha lucido diferentes colores en el pelo durante los últimos años y esta vez rompió las expectativas con su nuevo look. ¡Mira cómo se ve ahora! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jesaaelys Ayala Credit: Instagram / Jesaaelys Ayala Jesaaelys Ayala González no tiene temor a los cambios, especialmente en lo que se refiere a colores y tendencias de moda. Esta semana sorprendió a sus seguidores con un nuevo look. La joven empresaria, que lanzó el año pasado su propia línea de maquillaje, celebró este pasado lunes sus 27 primaveras con una íntima reunión familiar en la que compartieron un pastel de cumpleaños inspirado en una sirena, según compartió en sus plataformas sociales. En las fotos, Ayala lució el cabello con suaves ondas playeras y en un tono anaranjado con dos mechas rubias en el frente que iluminaban su rostro. Para el atuendo optó por un conjunto verde de brillo que combinó con accesorios de mar que hacían juego con la temática de la celebración. "Feliz cumpleaños para mi. Sirena Géminis", fue el breve mensaje que usó la influencer para compartir una carrusel de fotos del momento especial que vivió junto a sus padres Daddy Yankee, Mireddys González, su novio Carlos Olmo y amigos cercanos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Para finales del 2020 cambió el color castaño por el rubio para iniciar el año con una nueva apariencia: "Un cambio al año no hace daño, ¿verdad?", escribió en diciembre en sus redes. En febrero del 2022 fue cuando la primogénita del legendario cantante urbano dejó a sus seguidores impactados con su transformación de rubia a pelirroja. Además de estar al corriente de las tendencias de cabello y maquillaje, Ayala ha hablado abiertamente de tratamientos estéticos que se ha hecho y ha respondido sin pelos en la lengua a quienes la critican: "Dejen de estar diciendo que estoy muy joven para eso. Si ustedes supieran que los profesionales dicen que cuanto más joven te inyectes bótox, mejor", dijo Jesaaelys en sus historias de Instagram.

