Retiran estas cremas para el cuerpo porque podría causar infecciones La marca está retirando estas cremas voluntariamente y exhorta a sus clientes que las dejen de usa inmediatamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cremas para el cuerpo son muy necesarias, en especial en los climas muy fríos o calientes. Existen varias marcas que cuentan con cremas que son muy populares, y en ese renglón está Jergens, una marca que por muchos años ha sido favorita de muchos. Lamentablemente, ahora uno de sus productos más populares está siendo retirado del mercado. Hablamos de la línea de cremas Ulta Healing Lotion, de Jergens, una crema disponible en las farmacias que está compuesta con ingredientes como el aceite de coco y esencia de almendras al igual que vitaminas C, E y B. Sin embargo, algunos lotes de estas cremas también contienen una pequeña cantidad de pluralibacter gergoviae, una bacteria que podría ser muy peligrosa para personas que tengan problemas de salud o que tienen un sistema inmune débil o comprometido. Estos podrían ser más susceptibles a infecciones. Eso sí, aunque pequeño, las personas saludables también podrían estar en riesgos de tener problemas si usan este producto. La compañía Kao USA, dueña de dicha marca, tomó la decisión de voluntariamente retirar del mercado las botellas de 3 y 10 onzas de la loción, ya que estas son las que podrían tener la bacteria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN locion jergens Credit: Cortesía locion jergens Credit: Cortesía Si embargo, no todas las cremas de está colección van a ser retiradas del mercado, sino solo las que llevan estos números de lote, el cual está escrito en negro en la parte de atrás de cada botella, ZU712851, ZU712911, ZU712861, ZU722851, ZU712871, ZU722881, ZU712881. Estos aparecen en las botellas de 3 onzas. En las de 10, debe aparecer una de estas numeraciones, ZU722741, ZU732791, ZU722771, ZU732801, ZU722781, ZU732811, ZU732781, ZU732821. Si tienes uno de estos productos y quieres cambiarlo, puedes llamar al 1-800-742-8798 o escribir a consumer@kao.com para recibir un cupón y una bolsa plástica para que puedas devolver la crema.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Retiran estas cremas para el cuerpo porque podría causar infecciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.