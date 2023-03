El diseñador Jeremy Scott se despide de Moschino ¡mira qué famosas lucieron sus trajes más memorables! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jeremy Scott deja Moschino mejores looks alfombra Credit: Alessio Botticelli/GC Images Después de 10 años, Jeremy Scott se despide como director creativo de Moschino. Sus desfiles, siempre divertidos y llenos de color, estaban llenos de referencias a la cultura pop desde Barbie a Bob Esponja. Estas son algunas de sus creaciones más memorables. Katy Perry - 2019
Una de las primeras celebridades en apostar por Moschino tras el nombramiento de Jeremy Scott como director creativo fue la cantante norteamericana, quien a menudo ha lucido sus diseños en los eventos más importantes, como su actuación en en el Super Bowl de 2015 o en la gala del Met de 2019, donde la vimos vestida de lámpara que ¡incluso se encendía!

Anitta - 2021
Scott se hizo famoso por atrever a llenar sus colecciones de buen humor y piezas sorprendentes. La cantante asistió a la gala amfAR de Los Ángeles en 2021 con este simpático vestido estampado con animalitos en colores pastel, acompañada del diseñador, quien eligió un traje a conjunto con la brasileña. Zendaya - 2017
Durante la presentación de una película en Australia, la actriz e ícono de moda, quien ahora lamenta el retiro de su estilista Law Roach, eligió este fabuloso vestido que simulaba ser una mariposa gigante en colores vivos.

Cardi B - 2018
En la gala del Met 2018 se pasó creando este elaborado diseño para la cantante. Un vestido bordado con pedrería, con mangas guante y una voluminosa cola satinada que salía de la cintura. Por no hablar del espectacular tocado y la gargantilla, que convirtieron a Cardi B en una auténtica representación de la Virgen, embarazo incluido. Julia Roberts - 2022
En diciembre de 2022 la actriz fue la encargada de dar un discurso durante un homenaje a su buen amigo George Clooney. Qué mejor manera de hacerlo que con este diseño a la medida estampado con la cara del galán. Ariana Grande - 2014
Las prendas y accesorios confeccionados con chamarras de cuero como inspiración, desde vestidos a carteras, y accesorios dorados se convirtió en un reconocible diseño de Scott para Moschino.

Kacey Musgraves - 2019
Barbie también es uno de los iconos favoritos de Scott, y se ha inspirado en ella en más de una ocasión para sus colecciones. El diseñador transformó a la cantante en la muñeca más famosa del mundo, convirtiendo una cazadora de cuero rosa en vestido decorado con cremalleras XXL y acompañado de una estola de piel y un bolso en forma de secador de pelo. Sarah Paulson - 2022
En la entrega de los premios Tony 2022, la actriz optó por este curioso diseño estructurado con volumen en mangas y cadera que, aunque no se aprecia muy bien en la imagen, tenía muchísimo brillo, pues las manchas de leopardo estaban bordadas con lentejuelas.

Miley Cyrus - 2015
En la gala amfAR de 2015 en Nueva York, la cantante acaparó todas las miradas con este vestido palabra de honor rojo con corazones brillantes que contaba con un lazo gigante en la parte de atrás, y que acompañó con botas de combate. Ariana DeBose - 2022
La actriz de raíces latinas fue una de las musas del diseñador en la gala del Met 2022 y presumió este regio traje de escote profundo con brillantes lentejuelas negras, brocado dorado con brillos de estilo rococó y cola de tul, con guantes largos a juego. La combinación negro-dorado y las volutas recargadas se han convertido en una de las señas de identidad de Scott.

Lizzo - 2020
Como una tableta de chocolate, así vimos a la cantante en los Premios Brit de 2020, literalmente envuelta en un traje marrón con letras estampadas que imitaba el look de una chocolatina. ¡Incluso el cutch a conjunto era apetitoso!

Irina Shayk - 2021
Uno de los primeros "naked dress" que vimos en la alfombra, tan de moda en la actualidad, fue este diseño de tul nude decorado con flores estratégicamente colocadas que la modelo portó en la gala del Met de 2021 con el cabello muy corto. Gigi Hadid - 2017
Aunque no lo vimos en ninguna alfombra, la famosa modelo portó este original diseño que parece un ramo gigante, con lazada y todo, en la pasarela primavera-verano 2018 en Milán. Atentos al detalle del clutch, en forma de sobre, igual que la tarjeta que acompaña cuando regalas flores. Un "vestido" que resume la imaginación de Jeremy Scott, quien después de 10 años en Moschino inicia una nueva etapa.

