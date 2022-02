El look del día - febrero 9, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: Steve Granitz/FilmMagic No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Gina Rodríguez, Jennifer López y Chiquis Rivera son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adele adele, look del dia Credit: JMEnternational/Getty Images La cantante llegó a los Brit Awards ataviada con este coqueto vestido negro con los hombros al descubierto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis Rivera Chiquis Rivera, look del dia Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Para salir a promocionar su nuevo libro, la artista eligió este set de pantalón, chaqueta y crop top, que combinó con llamativos zapatos dorados. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: Steve Granitz/FilmMagic Como toda una muñeca lució la artista con este hermoso minivsetido blanco de encaje de Giambattista Valli. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Credit: Photo © 2022 Dutch Press/The Grosby Group Su majestad lució regia con este look de falda a la rodilla, top de cuello alto, bootas a la rodilla y abrigo amarillo. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images La actriz y filántropa salió a disfrutar de una cena con este cómodo atuendo monocromático. 5 de 9 Ver Todo Gina Rodríguez Gina Rodriguez, look del dia Chic y moderna lució la actriz con este conjunto crema de cuero de pantalón cropped y blusa, que complementó con sandalias doradas y un moño. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Helen Mirren Helen Mirren, look del dia Credit: Dave J Hogan/Getty Images Elegante y sofisticada lució la legendaria actriz con este traje rojo de encaje. 7 de 9 Ver Todo Zoe Saldaña Zoe Saldana, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Vimos a la actriz en las calles de Nueva York con este fabuloso look invernal de falda azul marino, top negro, botas color camello y abrigo. 8 de 9 Ver Todo Ivonne Montero Ivonne Montero, look del dia La actriz mexicana combinó su sexy minivestido negro con botas a la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

