Modelo brasileña se somete a 40 cirugías para parecerse a Kim Kardashian ¡y luego se arrepiente! Le tomó 12 años y $500,000 a Jennifer Pamplona lograr su meta y hoy, sufre de una terrible enfermedad a raíz de tantas operaciones. ¿Qué la llevó a tomar la decisión de cambiar su físico? Ella misma lo revela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cinturita de avispa, el voluptuoso trasero y las curvas de Kim Kardashian son estándares de belleza que muchas quisieran imitar. Tal es el caso de Jennifer Pamplona, quien se hizo viral en las redes sociales tras someterse a un sin número de cirugías para parecerse a la empresaria millonaria. En la actualidad y después de 40 intervenciones quirúrgicas en prácticamente todo su cuerpo en el transcurso de 12 años, la modelo brasileña comenzó su proceso de transformación antes de cumplir la mayoría de edad. "Yo comencé mis cirugías plásticas cuando tenía 17 años, cuando me puse la primera silicona. Yo percibí que todo el mundo me estaba llamando Kardashian, los medios de comunicación comenzaron a llamarme Kim Kardashian. Ahí yo dije: 'Bueno, quieren llamarme Kardashian ok, perfecto, es la manera de ser famosa' y comencé a entrar dentro del personaje", explicó la influencer de 29 años en una entrevista al programa de noticias Al rojo vivo. Kim Kardashian y Jennifer Pamplona Credit: Rodin Eckenroth/WireImage, GP/Star Max/GC Images Según reportes del New York Post, Pamplona invirtió $600,000 en sus cirugías y ahora gastó $120,000 para revertir los cambios tras ser diagnosticada con dismorfia corporal. "El trastorno dismórfico social: la sociedad nos vende un modelo de imagen, de belleza corporal y entonces todos lo compramos. Esto se está viendo y en este caso lleva a la persona a buscar ese ideal de belleza. No se ven en el espejo adecuadamente", explicó la doctora Christina Balinoti al espacio de televisión de Telemundo. Su transformación rápidamente la ayudó a captar la atención internacional y alcanzó más de 1 millón de seguidores de Instagram. Sin embargo, la felicidad estaba lejos. "Descubrí que era adicta a la cirugía y no era feliz, me ponía relleno en la cara como si estuviera en el supermercado", admitió Pamplona. "Era una adicción y entré en un ciclo de cirugía igual a fama y dinero, simplemente perdí el control de todo. Pasé por muchos momentos difíciles", dijo al Post. Jennifer Pamplona Jennifer Pamplona | Credit: Caters News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vi en la computadora de antemano cómo me vería y fue como si estuviera teniendo un renacimiento. Me hice un estiramiento de cara y cuello, eliminación de grasa bucal, cirugía de ojos de gato, un estiramiento de labios y una operación de nariz, todo a la vez. Entré al quirófano como una persona y salí como otra", expresó. ¡Wow, qué increíble la historia de esta joven!

