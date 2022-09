JLo inspira a Sofia Depassier para este look otoñal ¿quién lo luce mejor? La Miss Universo Chile 2022, se lanzó a imitar un fabuloso atuendo clásico que Jennifer Lopez llevó en el 2012. Para lograrlo recurrió a su buen gusto y expertos estilistas. ¡Detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre se ha dicho que tener estilo es mucho mejor que estar a la moda. Y para este caso en particular un look de Jennifer Lopez de 2012 fue la inspiración para que Miss Universo Chile 2022, Sofia Depassier demostrara su elegancia. Para lograr su cometido, la actual reina de la belleza chilena quien representará a su país en el concurso de Miss Universo 2023 en enero próximo en New Orleans, recurrió a fórmulas básicas infalibles y una pieza clave. La pieza clave que remató el look con broche de oro, fue creada por el diseñador Miguel Ángel Masjuan y se trata por supuesto de un abrigo de paño clásico tan imprescindible en esta temporada. Chile coat Credit: Luigi Patti "El estilo te libera de los dictados de la moda mientras que seguir las tendencias del momento te puede dar divertido protagonismo", opina Masjuan a quien contactamos luego de quedar encantadas con su diseño que la belleza chilena llevó con mucho garbo. JENNIFER LOPEZ Jennifer Lopez | Credit: FAMEPICTURES/The Grosby Group El abrigo, tuvo una pequeña variación a la selección original de Jennifer López, pues Depassier escogió en vez del tono mostaza del original un tono verde citrico que tan de moda está. "El mismo es de líneas sencillas, sin solapas y con mangas estrechas que cubren la muñeca", explicó Miguel Masjuan. Para confeccionarlo a su medida se usó lana merino la cual es apreciada por su ligereza y facilidad para moldearse. "El uso de hombreras y el corte en la cintura, crean la ilusión óptica de una figura curvilínea", agrega sobre su creación el modisto. Y hablando de las piezas básicas que acompañan el look, podemos ver que el eterno duo del blanco y el negro formado por unos clásicos pantalones de lino y un sencillo top negro, sirven de base para que tanto la diva del Bronx como la candidata a Miss Universo 2023 luzcan sus abrigos todo terreno y se vean regias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro complemento imprescindible y que ambas presumieron encantadas fueron los taconazos negros de plataforma dorada de la firma inglesa Charlotte Olympia que estilizan aún más sus siluetas y que como vemos continúan tan vigentes década tras década. ¿Quién se lució más?. Para gustos se hicieron los colores, pues al final lo que cuenta es que estas dos mujeres nos traen una lección de moda para tener en cuenta hoy y siempre: las tendencias van y vienen, pero el sentido común para seleccionar piezas clásicas en nuestro guardarropa que jamás pierdan vigencia es un elemento clave para construir nuestro estilo propio. Y a la bella Sofía Depassier le deseamos todo el éxito del mundo en el próximo Miss Universo. Con su inteligencia, belleza y comprobado estilo seguro va a cautivar a los jurados y televidentes para ubicarse entre las favoritas para llevarse la corona.

