A flor de piel: JLo encabeza la lista de famosas que apuestan por el cuero en primavera Toma nota de los diferentes estilos y prendas que han lucido famosas como JLo, Chiquinquirá Delgado, Kenia Ontiveros y Adamari López, quienes han mostrado su fascinación por las piezas en piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las pasarelas internacionales han demostrado que el cuero es una de las opciones más versátiles e indispensables en un closet de una persona que busca estar a la vanguardia de la moda. Famosas como Jennifer López, Chiquinquirá Delgado, Kenia Ontiveros y Adamari López se han unido a esta tendencia que sigue arrasando esta temporada. Chiquinquirá Delgado La presentadora de televisión sí que sabe cómo armar looks elegantes con un toque fresco y sensual, como este pantalón de efecto cuero arrugado que lució esta semana y que combinó con un crop top negro y una chaqueta denim con el interior de lana. Jennifer López La actriz, quien se encuentra en una intensa gira promocional por su nueva película Mother, llevó un fabuloso vestido completamente en cuero durante su participación en el show Today With Hoda & Jenna. La pieza presentaba un escote alto simulado con un acento de corbata, mangas largas, un cinturón y una falda plisada. En cuanto a los zapatos, JLo mostró un par de tacones de plataforma altísimos con punta cerrada y una suela de plataforma. JLo Credit: Instagram / JLo Kenia Ontiveros La empresaria y esposa de Larry Hernández es una amante de los jumpsuits y a principios de abril causó sensación en las redes al presumir su esbelta figura con este ajustado modelo acampanado en un tono azul marino que combinó con una cartera pequeña plateada y zapatillas del mismo color. Adamari López La presentadora de televisión y actriz cautivó a sus seguidores al compartir un reel en el que llevaba un look completamente en negro con un corsé corrugado con escote tipo corazón y unos leggins ajustados de cuero de brillo que abrazaban sus caderas. Adamari López El look del día – mayo 4, 2023 | Credit: IG/Adamari López

