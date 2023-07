Jennifer López viste de blanco para una cena de primer aniversario con Ben Affleck La cantante presumió piernas con este sensual minivestido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un año después de su boda de ensueño, Jennifer López sigue vistiendo de blanco. Junto a su esposo Ben Affleck, JLo fue fotografiada en camino al lujoso restaurante Giorgio Baldi para celebrar su primer aniversario de bodas. Por supuesto, la estrella estaba elegantemente vestida para la ocasión con un minivestido blanco decorado con pedrería y tacones plateados de plataforma. Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Complementó el look de cita con aretes colgantes, un anillo de pantera de Cartier y un microbolso verde muy chic. Su look de belleza fue el accesorio perfecto, ya que su cabello suelto con ondas playeras y maquillaje ligero la hizo lucir joven y radiante. Por su parte, Ben optó por un look más casual y eligió un suéter negro, pantalones de vestir a juego y un par de zapatos clasicos. Jennifer López, Ben Affleck Credit: Albert L. Ortega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El verano pasado, Lopez confirmó que ella y Affleck se casaron en Little White Chapel en Las Vegas justo antes de la medianoche del 15 de julio. El mes siguiente, celebraron su boda con una ceremonia formal en Georgia frente a amigos y familiares.

