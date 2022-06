Jennifer López se roba el show en la gala benéfica de los Dodgers con su fabuloso vestuario Las prendas para el exclusivo concierto fueron diseñadas a la medida por Fausto Puglisi, de la firma italiana Roberto Cavalli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anoche se celebró en Los Ángeles la sexta gala Blue Diamond organizada por el equipo de los Dodgers. Un evento benéfico plagado de estrellas en el que se recaudan fondos para mejorar diferentes aspectos de la vida de los angelinos. Este año se alcanzó la cifra récord de 3.6 millones de dólares y no nos extraña porque la principal atracción de la noche fue un concierto exclusivo de Jennifer López. La Diva del Bronx engalanó el estadio del equipo de béisbol en un despliegue extraordinario de música, luces y coreografías de impacto en el que no faltaron importantes cambios de vestuario. Todas las prendas fueron diseñadas a la medida de la cantante por Fausto Puglisi, actual director creativo de la firma Roberto Cavalli. Una majestuosa interpretación del espíritu festivo y chic de la nuyorican combinado a la perfección con las señas de identidad clásicas de la marca, como el estampado animal y los cortes sensuales. Al principio del show, la intérprete apareció con una capa rígida XXL con estampado de tigre en dos tonos con la que deleitó con temas como On the Floor. Bajo esta, un conjunto de cropped top y minifalda con grandes piezas de metal y cristal ensambladas, y una malla transparente con brillos dorados con el que movió las caderas y bailó sus temas más marchosos. JLo deslumbra gala benefica Dodgers cambios vestuario Credit: Instagram Rob Zangardi Luego sorprendió a todos con un atuendo de brillos inspirado en el uniforme del equipo, con los colores y el logo de los Dodgers, que combinó con altísimas botas azules por encima de la rodilla. Para cantar Jenni From The Block optó por un conjunto mucho más urbano de pantalón de estilo deportivo, cazadora, top estilo corsé y gorra, todo con brillos plateados ¡hasta en el micrófono! Pero no todo iba a ser mover las caderas. Uno de los números más emotivos del show fue cuando López apareció en el escenario, ataviada con un conjunto verde de pantalón palazzo, brasier y una larga bata decorada con plumas y forro estampado de cebra; acompañada de su hija Emme. La adolescente, vestida con un set beisbolero en color magenta y gorra negra, cantó junto a su madre A Thousand years al ritmo de un piano. JLo deslumbra gala benefica Dodgers cambios vestuario Credit: Instagram Rob Zangardi En seguida regresó el movimiento y la sensualidad cuando la cantante se quitó la bata y sus bailarines le escoltaron con grandes abanicos de plumas bicolor al ritmo de Let's get loud. Por último, un revelador diseño de malla en color piel con brillos, creó la ilusión de que la también actriz se paseaba desnuda sobre el escenario. Algo que seguro hizo las delicias de su enamorado, Ben Affleck, que según reportes de la organización se encontraba entre los invitados. El estilista de López, Rob Zangardi mostró de cerca algunos detalles de los diseños de Puglisi para López, como una espectacular chaqueta bomber repleta de pedrería azul roja y blanca indistintos tamaños, que nos dejó suspirando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué os parece el ritmo y el estilo de la nuyorican sobre el escenario? Con su documental Halftime (Netflix) recién estrenado, esta es solo otra prueba de que queda Jenni para rato.

