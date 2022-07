Todos los detalles de los dos vestidos de novia que lució Jennifer López en su boda con Ben Affleck La Diva del Bronx vistió un sencillo traje que había guardado durante años para la íntima ceremonia en Las Vegas, y luego se cambió a un modelo más glamoroso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Jennifer López y Ben Affleck ya son marido y mujer! Tres meses después de anunciar su compromiso, la pareja celebró su enlace en Las Vegas, tras conseguir la licencia matrimonial en Clark County Nevada. Los tórtolos que sorprendieron al mundo entero al retomar su romance después de 17 años de mantener un noviazgo y comprometerse por primera vez, se han mostrado más enamorados que nunca en los últimos meses en los que los hemos visto disfrutar en familia e ir en la búsqueda de la casa ideal. Y si ya estamos pendientes de lo que luce la cantante de 52 años en su día a día, pues es un verdadero icono e inspiración de estilo, no podíamos esperar a saber más sobre su vestido de novia. Afortunadamente para nosotros, la también empresaria ha compartido con sus seguidores, a través de su newsletter, detalles de los dos trajes que lució en este día tan especial así como otros aspectos de la secreta boda. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente", escribió en una publicación especial de su boletín. Jennifer López detalles vestido novia Credit: Instagram Chris Appleton Teniendo en cuenta el nivel de vida de la pareja, lo exitosos que son y la cantidad de amigos famosos que tienen, uno hubiera esperado una multitudinaria ceremonia, seguida de un gran banquete y una bulliciosa fiesta. Pero nada más lejos de la realidad. El señor y la señora Affleck -pues ella ha adoptado su apellido-, decidieron que fuera una ceremonia íntima, rodeados de sus seres más queridos para celebrar el amor. Un momento para el que han esperado muchos años. Casi tantos como los que guardó JLo el vestido que usó en la ceremonia. Según la intérprete pertenece a "una película antigua" y se trata de un modelo brocado sin mangas, de corte princesa y largo hasta los pies. "He tenido este vestido por tantos años, lo estaba guardando, guardando, guardando y ahora lo llevo en mi boda", compartió la artista. El peinado y maquillaje estuvo a cargo de su estilista favorito, Chris Appleton, quien creó un romántico peinado con la melena marrón chocolate y caramelo de la estrella suelta en suaves ondas, y un pequeño recogido en la parte alta, que le retiraba el cabello del rostro por completo. Con sombras color tierra resaltó la mirada de López, que brillaba de felicidad, manteniendo el resto del rostro neutro con su característico glow. Appleton filmó a la mamá de Max y Emme minutos antes de pasar por el altar y le preguntó cómo se sentía. "Me siento increíble. ¡Estoy tan emocionada!". Horas después JLo escribiría: "Con los mejores testigos que podría imaginar, un vestido de una antigua película y una chaqueta del clóset de Ben, leímos nuestros votos en la pequeña capilla y nos dimos los anillos que llevaremos el resto de nuestras vidas". Jennifer López detalles vestido novia Credit: On The JLo Así reveló que el esmoquin blanco que utilizó Affleck era de su propio armario. Un look clásico y elegante que el actor y director de 49 años se puso en el mismo baño de la capilla, tal y como compartió en un video con sus seguidores, mostrando que no le hacen falta glamorosas mansiones o camerinos y que está dispuesto a disfrutar el momento junto a su amada. Jennifer López detalles vestido novia Credit: On The JLo "Incluso tenían Bluetooth para la marcha nupcial. Pero al final fue la mejor boda que podíamos haber imaginado", anotó la cantante de On the floor. "Una que soñamos hace mucho y que por fin, después de mucho, mucho tiempo, se ha hecho real (a los ojos del estado de Las Vegas, de un descapotable rosa y a los ojos el uno del otro)". Jennifer López detalles vestido novia Credit: On The JLo Después, la protagonista de Marry Me se cambió a un fabuloso vestido de cuento de hadas, de la colección primavera 2023 del diseñador libanés Zuhair Murad. Un romántico traje de hombros caídos con corsé de escote corazón, manga larga y silueta ceñida que caía hasta el suelo, con una larga cola, todo decorado con encaje floral que lució con un tradicional velo de novia también festoneado de encaje. Jennifer López detalles vestido novia Credit: Cortesía Zuhair Murad El domingo por la mañana, la superestrella compartió una imagen desde la cama, sin maquillaje y presumiblemente sin ropa, presumiendo su nueva alianza de casada con el texto. "Sadie! #iykyk" que significa "Si sabes, sabes" y la canción Sadie de la película musical Funny Girl en la Barbra Streisand canta sobre la felicidad de ser una mujer casada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del segundo matrimonio para Ben, quien estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, madre de sus tres hijos; y el cuarto para la Diva del Bronx, quien previamente ha caminado al altar junto a Ojani Noa, Chris Judd y Marc Anthony.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Todos los detalles de los dos vestidos de novia que lució Jennifer López en su boda con Ben Affleck

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.