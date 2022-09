¡Diosa dorada! JLo comparte el vestido que lució en la cena previa a su boda y es simplemente espectacular La cantante ha publicado en su newsletter muchísimos detalles de los tres días de celebraciones en Savannah, GA, incluidos sus modelitos para el día de antes de la boda y el de después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos semanas después de su fastuosa celebración en Georgia, y tras sufrir algunos disgustos como la difusión de un momento privado de la fiesta, Jennifer López ha compartido muchísimos detalles y fotografías del fin de semana de su boda con Ben Affleck. Aunque ya habíamos visto los tres increíbles vestidos de novia que utilizó en el gran día y las costosas joyas, hemos podido apreciar muchos más detalles de los diseños de Ralph Lauren, como la fabulosa espalda de gasa con una larga abotonadura que empleó en la recepción. Pero además de nuevas imágenes del evento, la cantante ha recurrido a su newsletter On the JLo para difundir de manera oficial prácticamente todo lo que sucedió, desde sus sentimientos en cada momento a los contratiempos que hubo, como un virus estomacal que afectó a toda la familia. Entre las instantáneas hay una que ha acaparado toda nuestra atención. Se trata del modelito que eligió la intérprete para la cena previa a la boda: un glamoroso vestido dorado, de escote profundo, cuello halter y ceñido en la cintura que combinó con un clutch a juego y sandalias de plataforma y altísimo tacón. Reflejada en un espejo de cuerpo entero, vemos a la Diva del Bronx con el cabello suelto en ondas sueltas y varias piezas de joyería dorada. Una estampa en la que luce como toda una reina. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO El traje combinaba a la perfección con el marco preparado para la cena. Las mesas vestidas en tonos rosa empolvado, bouquets de flores en una gama de rosas junto a los cubiertos dorados, la fina vajilla las servilletas en las que podía leerse BJ. También con las decenas de ramos que había por cada rincón de la finca y los chandeliers con velas que colgaban entre la vegetación. Además, la también empresaria publicó varias imágenes del delicioso brunch junto al lago que disfrutaron al día siguiente. Al parecer, López ha estado muy implicada en la decoración y elección del "tema" de cada día. "Lo diseñé todo podría hablar de ello durante días! Quería que cada día tuviera su propia personalidad pero encajase en la atmósfera que creamos para el fin de semana: el tono era acogedor, rústico country-chic". ¡Y vaya s lo logró! JLo vestidos fin de semana boda looks Credit: On the JLO Ataviada con un vestido palabra de honor con rayas blancas y azules y un sombrero ranchero, la artista presumió pierna por una gran abertura en la falda sentada a la mesa. En esta ocasión, el color protagonista de la escena era el azul, presente en los manteles, copas, platos y otras decoraciones junto a ramilletes frescos en blanco y verde. En esta ocasión también vimos las servilletas personalizadas con sus iniciales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el novio posó muy amoroso junto a su mamá y pudimos verle con un conjunto elegante pero más casual, de pantalón de vestir y chaleco de color claro, sobre una camisa blanca con varios botones desabrochados. Ben Affleck Ben Affleck y su madre Chris Anne Boldt | Credit: On the JLo ¿Qué les parecieron las elecciones de estilo de la novia?

