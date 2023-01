El look del día - enero 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez en la premier de pelicula Shotgun Wedding Credit: Emma McIntyre/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Ana Patricia, Jennifer López y Jimena Gallego son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Tania Rincón Tania Rincon Credit: Instagram/Tania Rincón Fresca y juvenil lució la presentadora mexicana con este look de minifalda estampada, top azul real con los hombros al descubierto y zapatos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Para celebrar los 600 programas de Enamorándonos USA, la presentadora eligió este elegante jumpsuit negro con pedrería. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez en la premier de pelicula Shotgun Wedding Credit: Emma McIntyre/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images La actriz y cantante deslumbró con este divertido y coqueto minivestido con transparencias y vuelos, de Valentino, que completó con medias de brillo, un minibolso y zapatos cremas de plataforma, también de Valentino. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: Instagram/Chiky Bombom La presentadora mostró su nueva y estilizada figura con este ceñido vestido verde esmeralda, que combinó con sandalias negras. 4 de 9 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Para salir a buscar algunas piezas para decorar, la presentadora optó por este cómodo y clásico vestido negro de cuello alto y manga larga. 5 de 9 Ver Todo Emma Roberts <p>Este set verde le quedó muy fabuloso a la bella actriz. </p> Este set verde le quedó muy fabuloso a la bella actriz. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jimena Gallego <p>La presentadora mexicana parecía una muñequita con este sexy minivestido rojo de un solo hombro. </p> La presentadora mexicana parecía una muñequita con este sexy minivestido rojo de un solo hombro. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Para la más reciente edición de Al rojo vivo (Telemundo), la periodista optó por este ceñido vestido naranja que dejaba ver sus curvas. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxina de Holanda Credit: Dutch Press/The Grosby Group Su majestad combinó su conjunto morado con un elegante abrigo negro tipo capa. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

