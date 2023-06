Jennifer López presume sus piernas envidiables con este conjunto al rojo vivo ¡Qué guapa! La cantante y empresaria promocionó su nueva línea de cócteles con este espectacular look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez, delola, moda Credit: IG/Jennifer López Jennifer López sigue viviendo la vida #Delola. Como parte de la promoción de Delola, su nueva línea de cócteles artesanales, la artista compartió una foto que encendió las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la cantante de 53 años vistió un vestido strapless rojo brillante de la marca Cult Gaia con dobladillo asimétrico y un par de sandalias a juego. ¿La mejor parte? Las plumas rojas que adornan la mitad inferior del vestido. Jennifer Lopez, delola, moda Credit: IG/Jennifer López "Hora del brunch ♥ ️ Me siento Bella Berry", subtituló la serie de fotos, refiriéndose al cóctel de bayas, hibisco y Vodka de Delola, una mezcla refrescante del mismo color que su traje llamativo. Sus seguidores quedaron encantados con las fotos que han obtenido más de 500,000 likes hasta ahora y muchos han comparado el look con el popular emoji de la chica vistiendo un traje rojo vivo 💃. López combinó el look con aretes de eslabones dorados y un brazalete con cabeza de león de diamantes y oro amarillo de Van Cleef & Arpels. La cantante eligió usar su cabello en un moño suelto con zarcillos enmarcando su rostro, luciendo sombra de ojos color bronce y mejillas resplandecientes para la sesión de fotos. Jennifer Lopez, delola, moda Credit: IG/Jennifer López La esposa de Ben Affleck lanzó Delola hace sólo dos meses y confesó que la inspiración detrás de la marca vino de un deseo de lograr un estilo de vida más relajado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que he llegado a ser menos adicto al trabajo y disfruto un poco más de la vida... era algo que realmente quería hacer", dijo López en un comunicado. "Me encanta divertirme y relajarme con mis amigos, pero nunca había encontrado una bebida adecuada para mí. Buscaba algo con lo que pudiera disfrutar y que se adaptara a mi forma reflexiva de vivir la vida. Al no encontrarlo, decidí crear Delola", añadió.

