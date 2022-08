Mira los espectaculares trajes de novia que usó Jennifer López La artista se puso tres vestidos confeccionados Ralph Lauren. Su esposo y los hijos de ambos también se vistieron de dicho diseñador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tan esperada boda de Jennifer López y Ben Affleck se llevó a cabo este pasado fin de semana y desde entonces no se habla de nada más que eso. Esta ya fue bautizada como la boda del año y no es para menos. La espectacular celebración de tres días se llevó a cabo en la mansión que tiene el actor en Savannah, Georgia y allí llegó la familia de ambos, al igual que sus amigos más cercanos. El viernes realizaron una cena de bienvenida para los invitados, que incluían a Matt Damon, Jimmy Kimmel y Kevin Smith, entre otros. El sábado se celebró la ceremonia en la que la pareja se volvió a dar el sí, y el domingo hicieron un almuerzo de despedida. Obviamente la mayoría de nosotras estábamos más interesadas en saber el look de maquillaje que llevó, del cual ya tuvimos un avance y la verdad es López parecía toda una princesa. Ahora bien, nada se compara con tener todos los detalles de su traje de novia. Lo mejor es que la actriz no solo llevó un vestido, sino tres y por fin ya pudimos verlos. La artista llevó tres diseños de Ralph Lauren que le quedaban espectaculares y acentuaban sus curvas. El que eligió para la ceremonia era de cuello alto con vuelos en la parte inferior que fueron creados con más de mil pañuelos pegados a mano creando una fabulosa cola. Esta pieza la combinó con un moño alto y con un clásico velo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Jennifer Lopez vestido de novia Credit: Instagram/Rob Zangardi Jennifer Lopez vestido de novia Credit: Instagram/Rob Zangardi Jennifer Lopez vestido de novia Credit: Instagram/Rob Zangardi Su segundo vestido era igual de hermoso y también ceñido al cuerpo. Tenía forma de corsé en la parte inferior y estaba cubierto con collares de perlas y cristales de Swarovsky.. Lo más fabuloso es que las perlas también formaban un llamativo collar que cubría gran parte de su cuello y escote, y que le llegaba a la espalada. 30 artistas trabajaron por 700 horas para bordar a mano todas las perlas y cristales que llevó esta pieza. Una verdadera obra de arte. "Los vestidos eran de ensueño", escribió la artista en la carta que publicó en su website Onthejlo.com Jennifer Lopez vestido de novia Credit: On the JLo Jennifer Lopez vestido de novia Credit: Instagram/Rob Zangardi Jennifer Lopez vestidos de novia Credit: Instagram/Rob Zangardi Jennifer Lopez vestido de novia Credit: On the JLo Jennifer Lopez vestido de novia Credit: instagram/Rob Zangardi Su tercera opción fue un poco más sencilla pero igual de fina y elegante. Este vestido tenía cuello halter y escote profundo adornado con cristales de Swarovski de varios tamaños. La parte de la espalda tenía transparencias al igual que cristales, también de Swarovski. Lo más cool de este look es que llevaba un velo en forma de capucha que además era removible. Los hijos de ambos también llevaron looks de Ralph Lauren, al igual que el novio. Definitivamente, esta boda y los trajes de la cantante, serán imposibles de olvidar.

