¡Omg! ¿Es este el vestido de novia de Jennifer López? La artista estaba grabando una de las escenas de su nueva película. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El noviazgo de Jennifer López y Alex Rodríguez ha sido como un cuento de hadas. Y es que desde que empezaron su romance, hemos visto como no escatiman en halagos y demostraciones de cariño tanto en público como en las redes sociales. La verdad es que hemos vivido ese amor en carne propia. Por eso cuando vimos que finalmente se comprometieron, la felicidad y la emoción no embargó a todos. Ahora estamos esperando por horas el día de la boda, sobretodo porque morimos por ver a la artista vestida con su traje de novia. Por eso cuando nos topamos con una foto dónde la actriz lleva un increíble traje blanco que definitivamente parece de novia, entramos en pánico. ¡En serio! Resulta que vimos a la cantante en las calles de la ciudad de Nueva York ataviada con un espectacular traje de novia crema strapless con aplicaciones florales doradas, falda vaporosa y larga cola, de Zuhair Murad, uno de sus diseñadores favoritos. Además, llevaba un hermoso y largo velo de tul que también tenía algunas aplicaciones florales metálicas. La verdad es que López parecía toda una princesa de cuento. Y por supuesto que nuestro primer pensamiento fue, “se casó Jlo”. Sobretodo porque hace poco la vimos celebrando su compromiso con una cena muy fabulosa. Entonces era lógico pensar así. Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Image zoom James Devaney/GC Images Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Image zoom James Devaney/GC Images Pero, contrario a nuestro primer pensamiento, la artista no se casó y ese tampoco es el vestido que va a lucir en su gran día. Este hermoso vestido lo llevó la cantante mientras grababa una de las escenas de su próxima película titulada Marry Me, en la que comparte créditos con Owen Wilson. Así que falsa alarma. Todavía tenemos esperanzas de recibir la invitación o por lo menos de tener más detalles del enlace antes de que este suceda. ¿Será en Nueva York o Miami? ¿Estará invitada la prensa? Morimos de ganas por saber todo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¡Omg! ¿Es este el vestido de novia de Jennifer López?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.