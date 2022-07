¡Esta es la película en la que Jennifer Lopez lució su vestido de novia hace años! Después de muchas horas de investigación, parece que los fans de la artista han encontrado la foto y la cinta donde lució su traje de casada con Ben Affleck. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casi cuatro días después de su boda, se sigue hablando de ella. Y es que el enlace matrimonial entre Jennifer Lopez y su ya esposo, Ben Affleck, en Las Vegas ha dado para mucho. Una de las grandes incógnitas que dejó la artista en el aire fue que uno de sus dos trajes salió en una "vieja película" que todos conocen. Eso sí, no dijo cuál. "He tenido este vestido por tantos años, lo estaba guardando, guardando, guardando y ahora lo llevo en mi boda", compartió sin soltar prenda. Aunque ella decidió mantener el secreto bien guardado, sus fans han hecho su trabajo y parece que han identificado dónde y cuándo lo lució la actriz. A través de una cuenta de seguidores en Twitter, por fin se dio a conocer lo que todos querían saber. Muchos ganaron sus apuestas. Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Backgrid UK/The Grosby Group "¡Ya lo averiguamos! ¿Dónde han estado? Lo llevó en la portada del póster de la película Jersey girl", escribieron entre bromas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de un modelo de Alexander McQueen que, curiosamente, llevó puesto en esta imagen pero no en la película, donde finalmente esas escenas con el famoso vestido no se incluyeron. Los seguidores de JLo descubrieron uno de los secretos mejor guardados de la feliz novia quien, de momento, no ha confirmado si tienen razón. La pareja sigue disfrutando de su estado de 'luna de miel' tras darse el 'Sí, acepto' el pasado sábado en Las Vegas. Ahora toca preparar lo que el sitio TMZ ha anunciado será la fiesta de sus sueños en la casa que el actor tiene en Savannah, Georgia. Un espacio que hace 20 años ya prepararon para que fuese el lugar de celebración de su boda y no pudo ser. Aunque han tardado más de lo esperado, finalmente así será.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Esta es la película en la que Jennifer Lopez lució su vestido de novia hace años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.