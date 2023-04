El look del día - abril 10, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López presume de vestido florido, Geraldine Bazán de gala en rojo pasión y Alejandra Espinoza con el color más trendy son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Geraldine Bazán Look del día Credit: Instagram Para asistir al Fashion and Art Event en Miami, la actriz eligió este elegante vestido rojo pasión de Gustavo Cadile, con corpiño de escote corazón y falda fluida. En la imagen, con el organizador del evento Federico Diaz. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Look del día Credit: Instagram La conductora, de la mano del estilista Enrico Bompani, vistió uno de los colores que viene pisando fuerte, el lavanda digital con este vestido de flecos brillantes con un solo hombro y sensual abertura en el abdomen de la firma mexicana Dian. Aretes de corazón y tacones plateados completaron su look. 2 de 9 Ver Todo Amara La Negra Look del día Credit: Instagram La cantante disfrutó de un soleado fin de semana con una blusa corta satinada de Louis Vuitton y pantalones de mezclilla rasgados que combinó con zapatos de leopardo Louboutin, bolso de mano rojo, grandes lentes de sol y aretes brillantes de Gucci. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Después de una escapada romántica a los Hamptons, la cantante y su esposo Ben Affleck regresaron a Beverly Hills, donde para salir a almorzar, la nuyorican portó un original vestido vaporoso con diferentes estampados florales, botas marrones de plataforma, cartera de rafia y lentes de sol. Un look que nos transportó a los años 70. 4 de 9 Ver Todo Carolina Gaitán Look del día Credit: Mezcalent La actriz colombiana celebró en Miami que será una de las presentadoras de los Premios Platino de este año con un pantalón de tiro alto negro, un original top gris estilo sastre, zapatos de plataforma y una llamativa gargantilla. 5 de 9 Ver Todo Isabella Castillo Look del día Credit: John Parra/Getty Images La actriz visitó los estudios de Univisión con este vestido verde con flecos y flores satinadas, que combinó con zapatos color crema, para promocionar el musical de La Usurpadora. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Look del día Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images En la primera Pascua sin la reina, la Princesa de Gales se lució con este abrigo-vestido entallado en azul eléctrico de Catherine Walker, con clutch y sombrerito estilo pill box a juego que completó con zapatos de tacón nude y aretes de diamantes y zafiros. 7 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Look del día Credit: Instagram La conductora posó el Domingo de Pascua con este sensual vestido negro de cuello halter, aberturas y apliques florales que lució con sandalias y pendientes de aro. 8 de 9 Ver Todo Charo Look del día Credit: zerojack/Star Max/GC Images Captaron a la cantante por las calles de Los Ángeles presumiendo pierna con una mini falda tableada de color teja y una chaqueta de ganchillo naranja con calados. Completó su look con un bolso y sandalias en tono nude. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

